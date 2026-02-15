Alianza Lima tomó decisión sobre Pablo Guede tras malos resultados en Libertadores y Liga 1

En los últimos días, Alianza Lima ha vivido un sinsabor en cuanto a resultados entre Copa Libertadores y Liga 1 2026. En el ámbito internacional, quedó eliminado a manos de 2 de Mayo en Matute, mientras que en el certamen local acaba de igualar sin goles en Trujillo contra Alianza Atlético. Bajo este panorama, la administración blanquiazul se pronunció sobre el futuro de Pablo Guede, técnico del primer equipo 'íntimo'.

Alianza Lima tomó decisión sobre Pablo Guede

En una entrevista a "El Comercio", el administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, reveló sus sensaciones de cómo ve el trabajo de Pablo Guede al mando del club. El directivo fue firme en su pronunciamiento y resaltó la evolución que han tenido los jugadores en el aspecto físico y técnico.

"Yo confío en el trabajo que se está realizando, no es algo poético. Este equipo ha sido golpeado fuertemente y está saliendo adelante. Si me fijo en indicadores como la velocidad de los jugadores medida por GPS, hemos mejorado cerca de un 15% a 20%. Se viene trabajando bien en lo físico y técnico. Tenemos un director técnico muy bueno y una gran plantilla. Este nuevo planteamiento tiene apenas un mes; hay que dar espacio para que siga avanzando", manifestó Cabada.

Siguiendo esa línea, desde Alianza Lima toman la decisión de respaldar el trabajo de Pablo Guede al mando del plantel principal, por lo que confían en que encontrará la fórmula para revertir esta desazón de malos resultados que ha generado mucha molestia entre los millones de aficionados 'victorianos'.

"Que una institución mantenga todo bajo constante evaluación no significa que los plazos sean cortos. No podemos ser cortoplacistas ni dar saltos. Confiamos en el técnico y en la parte deportiva. El proyecto no se evalúa por decisiones de muy corto plazo porque así no funciona", puntualizó.

Pablo Guede sigue respaldado por la actual administración de Alianza Lima.

Del mismo modo, el área deportiva a cargo de Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo siguen teniendo el respaldo de la administración blanquiazul. Confían en que este inicio de mes será un recuerdo amargo, ya que se volverá a sumar los puntos claves en busca del título nacional 2026.