Penny revela y apunta contra responsable de Alianza Lima ante malos resultados: "Ahí está el problema"

Alianza Lima vivió una semana de pesadilla con la eliminación en Copa Libertadores y un amargo empate en la Liga 1 2026. Ante ello, las críticas han llegado a tienda blanquiazul y uno de los que se pronunció fue Diego Penny, quien señaló a un responsable en esta situación que genera malestar en el pueblo 'íntimo'.

Diego Penny y su postura ante malos resultados de Alianza Lima

Para el exfutbolista, Pablo Guede es uno de los responsables que tiene Alianza Lima en este duro momento que atravesó en Copa Libertadores y Liga 1. Puntualmente, hace foco a las alineaciones que ha ido variando conforme se han dado los partidos, el cual no hace ver a los jugadores cómodos en el campo.

La percepción desde fuera del campo es que los futbolista no se adaptan a lo que quiere Pablo Guede, por lo que es algo que debe trabajar el comando técnico en busca de encontrar el camino correcto hacia la lucha del título del Torneo Apertura 2026, uno de los primeros objetivos que tiene como obligación cumplir el cuadro blanquiazul.

"Para mí, a Pablo Guede le está costando muchísimo encontrar un once. También tiene que ver con él, porque está cambiando demasiado, prueba una opción, luego otra y modifica el sistema, y para mí ahí está el problema. ¿Cuántos sistemas ha cambiado desde que llegó? No hay uno definido del que puedas decir: 'Este es el que me va a funcionar porque soy Alianza Lima' y que los demás se adapten a eso", manifestó Diego Penny.

Por parte de la administración de Alianza Lima, el respaldo es total a Pablo Guede, por lo que confían en su trabajo para que el equipo comience a tomar forma y conseguir el gran objetivo del 2026: ser campeones nacionales de la Liga 1. Esto evitaría el tetracampeonato de los cremas, quienes son los grandes favoritos a alzar el trofeo.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Sport Boys por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque fue programado para el viernes 20 de febrero a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT) en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.