0

¿Fossati dirigirá a Alianza Lima? La verdad sobre el supuesto interés por el ex DT de Universitario

Durante los últimos días, el ex entrenador de Universitario fue vinculado como una opción para asumir la dirección técnica de Alianza Lima, pero ¿realmente esa posibilidad es viable?

Shirley Marcelo
Durante los últimos se relacionó a Jorge Fossati con Alianza Lima.
Durante los últimos se relacionó a Jorge Fossati con Alianza Lima. | composición Líbero
COMPARTIR

La caída de Alianza Lima frente a 2 de Mayo en la Copa Libertadores, sumada al inesperado empate contra Alianza Atlético por la Liga 1, ha intensificado las dudas en torno al futuro de Pablo Guede. En ese contexto, comienzan a aparecer nombres sorpresiva como posibles reemplazos en el banquillo entre los que resaltó el de Jorge Fossati.

Presidente de Talleres defendió a Federico Girotti

PUEDES VER: Presidente de Talleres lanzó dura crítica a Pablo Guede por Federico Girotti: "Una lástima"

La hinchada 'blanquiazul' causó revuelo al plantear que el técnico dos veces campeón con Universitario sea quien asuma la conducción del primer equipo victoriano. Sin embargo, la idea no solo nace desde las tribunas: pues, en el programa de YouTube 'Doble Punta', uno de sus panelistas afirmó que esta alternativa viene siendo analizada como posibilidad que representaría un fuerte impacto para el conjunto 'merengue'.

De acuerdo con César Vivar, en Alianza Lima se han planteado la posibilidad de tener a Jorge Fossati y ante la consulta directa al estratega uruguayo, este no descartó ni confirmó que lo evaluaría como opción. "No tengo nada que decir", expuso según el conductor de dicho programa.

Jorge Fossati fue campeón con Universitario en 2023 y 2025.

Jorge Fossati fue campeón con Universitario en 2023 y 2025.

Lo cierto es que desde la institución deportiva de La Victoria, Franco Navarro Monteiro, Director Deportivo, y Franco Navarro Mandayo, Gerente Deportivo, han ratificado a Pablo Guede como entrenador 'íntimo', ya que consideran que es parte del proyecto hacia el título nacional este 2026.

Sin embargo, fuentes de Líbero conocieron que aunque se avala la continuidad de Guede, en Alianza Lima valoran otras alternativas como DT por si los resultados no acompañan en las próximas fechas del Torneo Apertura 2026. La obligación del técnico argentino es ganar en las siguientes jornadas si o si.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima toma firme decisión sobre Pablo Guede tras malos resultados en Libertadores y Liga 1

  2. DT de 2 de Mayo mencionó a Alianza Lima tras perder 3-0 en la Liga de Paraguay: "Fue..."

  3. Sporting Cristal vs 2 de Mayo: la inédita alineación de Autuori en Paraguay por la Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano