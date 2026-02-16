- Hoy:
¿Fossati dirigirá a Alianza Lima? La verdad sobre el supuesto interés por el ex DT de Universitario
Durante los últimos días, el ex entrenador de Universitario fue vinculado como una opción para asumir la dirección técnica de Alianza Lima, pero ¿realmente esa posibilidad es viable?
La caída de Alianza Lima frente a 2 de Mayo en la Copa Libertadores, sumada al inesperado empate contra Alianza Atlético por la Liga 1, ha intensificado las dudas en torno al futuro de Pablo Guede. En ese contexto, comienzan a aparecer nombres sorpresiva como posibles reemplazos en el banquillo entre los que resaltó el de Jorge Fossati.
PUEDES VER: Presidente de Talleres lanzó dura crítica a Pablo Guede por Federico Girotti: "Una lástima"
La hinchada 'blanquiazul' causó revuelo al plantear que el técnico dos veces campeón con Universitario sea quien asuma la conducción del primer equipo victoriano. Sin embargo, la idea no solo nace desde las tribunas: pues, en el programa de YouTube 'Doble Punta', uno de sus panelistas afirmó que esta alternativa viene siendo analizada como posibilidad que representaría un fuerte impacto para el conjunto 'merengue'.
De acuerdo con César Vivar, en Alianza Lima se han planteado la posibilidad de tener a Jorge Fossati y ante la consulta directa al estratega uruguayo, este no descartó ni confirmó que lo evaluaría como opción. "No tengo nada que decir", expuso según el conductor de dicho programa.
Jorge Fossati fue campeón con Universitario en 2023 y 2025.
Lo cierto es que desde la institución deportiva de La Victoria, Franco Navarro Monteiro, Director Deportivo, y Franco Navarro Mandayo, Gerente Deportivo, han ratificado a Pablo Guede como entrenador 'íntimo', ya que consideran que es parte del proyecto hacia el título nacional este 2026.
Sin embargo, fuentes de Líbero conocieron que aunque se avala la continuidad de Guede, en Alianza Lima valoran otras alternativas como DT por si los resultados no acompañan en las próximas fechas del Torneo Apertura 2026. La obligación del técnico argentino es ganar en las siguientes jornadas si o si.
