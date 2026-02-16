Butrón dio fuerte calificativo a Barcos tras ser pedido por hinchas de Alianza: "Es un..."

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo y no encuentra su mejor juego en la Liga 1 tras empatar 1-1 con Alianza Atlético. Por ello, los hinchas blanquiazules salieron al frente para pedir el regreso de Hernán Barcos. En medio de este momento, Leao Butrón, ex capitán íntimo, se pronunció dejando un fuerte calificativo al argentino.

Leao Butrón dio fuerte calificativo a Hernán Barcos tras ser ovacionado y pedido por hinchas de Alianza Lima

En la conversación con el programa 'Modo Fútbol', Butrón fue consultado sobre el clamor y pedido de los hinchas de Alianza Lima que solicitan el regreso de Barcos.

Para el exguardameta íntimo, el 'Pirata' ya es catalogado como un ídolo del cuadro de La Victoria por ser el máximo goleador extranjero del club y por ello es tan querido en la institución.

Sin embargo, Leao Butrón considera que los hinchas de Alianza Lima deben entender que a los futbolistas que no están en el club no se les debe tratar mejor que a los que sí están, ya que están faltando el respeto al equipo en sí.

Video: Modo Fútbol

"Siempre se va a recordar a Barco, porque sin lugar a dudas es un ídolo de la institución y creo que es normal, porque tienen que hacerle sentir el cariño", comenzó diciendo.

"Considero que siempre la institución tiene que estar por encima de todo con respecto a que no puede un hincha celebrar a cualquier jugador y despotricar contra tu institución. Se puede apoyar al jugador que quiera, pero principalmente a tu club", concluyó su idea.

Por otro lado, Leao Butrón también reveló que siente gratitud hacia el exgoleador de Alianza Lima, Hernán Barcos, ya que hubo una ocasión en la que lo ayudó cuando sus hijas estaban en Argentina y se sintieron mal. El exguardameta indicó que el 'Pirata' siempre estuvo dispuesto a ayudar.

"Yo también debo estar agradecido con Hernán. Él me ayudó mucho en una emergencia que tuve con mis hijas cuando estaban en Argentina. Fueron al partido de Boca, mis dos hijos, y él me ayudó", manifestó.

Hinchas de Alianza Lima piden el regreso de Hernán Barcos

Video: Tik Tok

Cuando el duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 terminó en empate 0-0, los hinchas que asistieron al Estadio Mansiche de Trujillo comenzaron a corear el nombre de Hernán Barcos como parte de un clamor popular que pide el pronto regreso del máximo goleador extranjero.