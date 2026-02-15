Jairo Vélez, ex Universitario, critica la exigencia de la hinchada de Alianza Lima: "No lo entiendo"

Alianza Lima está en toda la obligación de ganar el campeonato local luego de quedar eliminados de la Copa Libertadores en fase temprana. En medio de ello, el equipo dirigido por Pablo Guede solamente pudo rescatar un empate en el estadio Mansiche y los cánticos parece que no fueron bien recibidos por los jugadores del plantel.

Además de corear el nombre de Hernán Barcos, la hinchada blanquiazul también expresó su malestar al no ver una mejora en el rendimiento de los jugadores dentro del campo de juego. A su llegada a Lima, algunos jugadores se pronunciaron y entre ellos estuvo Jairo Vélez, quien llegó al club como uno de los flamantes refuerzos para la temporada.

Jairo Vélez criticó la exigencia de los hinchas de Alianza Lima

Tras haber conseguido solamente un punto en su visita a Trujillo, el plantel de Alianza Lima llegó a la capital para trabajar en la preparación para el partido ante Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura. Al ser preguntado sobre la presión que genera la hinchada aliancista, la exfigura de Universitario sorprendió a todos con su opinión.

"No, personalmente hay cosas que no se entienden. Uno entiende la exigencia y todo, eso siempre está, pero hay cosas que la verdad no lo entiendo", señaló el jugador ecuatoriano nacionalizado peruano que además de pasar por Universitario, también vistió la camiseta de la UCV y San Martín.

(Video: Jax Latin Media)

En diciembre de 2025, Alianza Lima anunció el fichaje de Jairo Vélez y fue una de las bombas del mercado del fútbol peruano por su pasado en Universitario. El contrato del jugador 30 años fue por tres temporadas y de esta manera se confirma que vestirá la camiseta blanquiazul durante los próximos años.