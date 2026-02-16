Campeón con Alianza Lima hizo fuerte crítica a desempeño de Pablo Guede como DT: "Terco..."

Uno de los principales señalados de este comienzo de crisis deportiva de Alianza Lima es el entrenador Pablo Guede, quien no ha sabido encontrar un rendimiento óptimo en su equipo, además ha generado críticas en un importante sector de los aficionados, que han pedido su prematura salida más allá de que la temporada apenas ha comenzado.

Óscar Vílchez, exjugador y campeón nacional tres veces con los blanquiazules, se refirió al desempeño del estratega argentino al frente del elenco victoriano y aseguró que ha visto algo de testarudez al momento de plantear los encuentros.

"Desde afuera se ve que es un tipo un poquito terco. Termina haciendo cosas que no debe y lo peor es que pareciera que no hay autocrítica. Eso te termina matando no solo como entrenador, sino como ser humano, porque sin autocrítica no se crece", dijo Vïlchez en diálogo con Modo Fútbol, programa que se emite por Linkeados.

Video: Linkeados.

"No está dando la talla. No he sabido mucho de su carrera, lo que sí he escuchado es que los últimos años no le ha ido tan bien que digamos. Si nos guíamos por lo que hizo siete u ocho años atrás, entonces deberíamos contratar a jugadores también que ha siete y ocho años rindieron en el club. En todo caso me alisto, hago mi pretemporada y puedo jugar. Se tiene contratar a futbolistas y entrenadores por su presente", agregó.

Sin embargo, 'Neka' aún cree que Guede debe continuar algunos partidos en Matute, aunque es consciente que el crédito se le está acabando y si no encuentra el rumbo, debe dar un paso al costado.

"Voy a ir en contra de lo que estoy sintiendo, pero creo que deberían darle unos partidos más para ver cómo se acopla el equipo", dijo Vílchez, campeón con Alianza Lima en 2003, 2004 y 2017, además también obtuvo el título con Sporting Cristal en 2012.

Pablo Guede seguirá siendo entrenador de Alianza Lima.

Alianza Lima respalda trabajo de Pablo Guede

A través de Fernando Cabada, administrador del club, Alianza Lima ha confirmado el respaldo de Pablo Guede como entrenador. Además, se reafirmó que tras quedar fuera de la Copa Libertadores, el objetivo trazado es ser campeón de la Liga 1 en el año que la institución victoriana cumple su aniversario 125.