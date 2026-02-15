Henry Quinteros fulminó al DT Pablo Guede con fuerte comentario: "Juega..."

Por nombres Alianza Lima debería ser líder del Torneo Apertura y estar en la Fase 2 de la Copa Libertadores; sin embargo, la realidad nos dice que sucede totalmente lo contrario. Los blanquiazules están eliminados del torneo internacional y en la Liga 1 acaban de empatar con Alianza Atlético, por lo que Henry Quintero criticó duramente al director técnico Pablo Guede.

El estratega argentino está en el ojo de la tormenta debido a que viene haciendo cambios en su oncena cada partido, es decir que hasta el momento no encuentra su alineación inicial. A eso debemos sumarle que experimenta con la posición de algunos de sus futbolistas, motivo extra para que los hinchas se encuentren pidiendo su destitución desde la semana pasada.

Por ello, Henry Quinteros fue portavoz de los aficionados y mediante la transmisión de L1 MAX dio su punto de vista sobre el planteamiento que muestra el DT de Alianza Lima en cada partido. "Guede todavía no encuentra un once ideal, ese once que necesita para darle rodaje. Y hay una incertidumbre a lo que juega, también entre los jugadores. Por momentos a Vélez lo pone de interior o de extremo, Paolo no juega. Hay muchos cambios de posición", indicó el exfutbolista.

Como muchos vieron en los duelos pasados, Pablo Guede en ocasiones colocaba a Paolo Guerrero en solitario y luego se le ocurrió colocarlo junto a Federico Girotti en la Copa Libertadores. Y ahora ante Alianza Atlético de Sullana ni siquiera fue titular, por lo que deja en evidencia que el entrenador argentino todavía no encuentra su once ideal.

¿Pablo Guede seguirá en Alianza Lima?

El mismo Franco Navarro reveló que la directiva tiene plena confianza en todo el comando técnico de Alianza Lima, mismo que está liderado por Pablo Guede. Por ende, salvo se venga una mala racha de resultados, todo apunta a que el argentino seguirá siendo el entrenador del cuadro blanquiazul.