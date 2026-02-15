0
DT de Comerciantes explotó contra arbitro por no sancionar falta que sí le cobraron a Alianza

Claudio Biaggio, técnico de Comerciantes Unidos, expresó una contundente crítica hacia Alianza Lima debido a una falta que no fue sancionada a favor de su equipo.

Luis Blancas
DT de Comerciantes Unidos, Claudio Biaggio, explotó contra arbitro por no sancionar falta a jugada que sí le cobraron a Alianza Lima
DT de Comerciantes Unidos, Claudio Biaggio, explotó contra arbitro por no sancionar falta a jugada que sí le cobraron a Alianza Lima | Composición: Líbero
Comerciantes Unidos empató 1-1 contra Los Chankas; sin embargo, el partido estuvo envuelto en polémica después de que el técnico del equipo de Cutervo, Claudio Biaggio, saliera al frente para afirmar que el árbitro no cobró una falta similar a la que sí sancionaron a Alianza Lima frente a Sport Huancayo.

DT de Comerciantes Unidos, Claudio Biaggio, explotó contra arbitro por no sancionar falta a jugada que sí le cobraron a Alianza Lima

Luego de que el árbitro del duelo entre Comerciantes y Los Chankas no cobrara una falta a Yordi Vílchez, muy similar a un penal cobrado a favor de Alianza cuando disputó su partido ante Sport Huancayo, Claudio Biaggio, técnico de las 'Águilas', salió al frente para reclamar efusivamente.

Para el entrenador argentino, en la fecha 1 el cuadro blanquiazul fue beneficiado con un penal muy similar a una falta cometida a su futbolista Vilchez, por lo que tuvo que salir a gritar que el árbitro Robin Segura estaba muy equivocado.

Video: L1MAX

"A Alianza le cobraron un penal por lo mismo", afirmó Claudio Biaggio en vivo a través de las pantallas de L1MAX cuando los Chankas celebraban su gol ante Comerciante Unidos.

Video: Difusión

La 'Pampa' dejó entrever que en la Liga 1 hay sanciones que sí afectan a equipos grandes como Alianza Lima y no a equipos de menor jerarquía como Comerciantes Unidos.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

