Hinchas de Alianza Lima le hacen pedido a Barcos en partido de FC Cajamarca: "Regresa"

Los hinchas de Alianza Lima, hasta el día de hoy lamentan la salida de Hernán Barcos. Creen que perdieron un líder y un jugador determinante en el equipo. Todo esto surge tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores, se comenta que con el 'Pirata' la eliminatoria ante 2 de Mayo hubiera sido diferente. Ahora en Huancayo hubo un inusual pedido.

Un grupo de hinchas con la camiseta blanquiazul se hizo presente en el partido de Sport Huancayo vs FC Cajamarca para pedir el regreso de Hernán Barcos en Alianza Lima. En la bandera había un particular mensaje: "Barcos = Líder. Regresa a patear los penales". Esta dedicatoria es clara alusión al penal que falló Eryc Castillo en la Libertadores.

Banderola de hinchas de Alianza Lima | FDF

¿Barcos puede volver a Alianza Lima?

Realmente es una posibilidad muy difícil. Hernán Barcos ya tiene un compromiso con FC Cajamarca y su contrato es por toda la temporada 2026. Si en caso quiera volver al club, tendría que hacerlo a mitad de temporada. De hacerlo quedaría muy mal con la gente de Cajamarca, por lo que lo más normal es que ahí termine la temporada.

Este sería el último año como futbolista para el argentino, en el 2027 ya tendrá 43 años. Hernán Barcos quiere llevar a lo más alto a su nuevo club, justo en el año en el que han ascendido a primera división. De todas maneras, no hay que descartar una posible renovación. Si bien confirmó su retiro, si se lo proponen podría seguir jugando en 2027. La última palabra la tendrá el ex Alianza Lima.

En este 2026 ya registra 3 goles en la Liga 1 y es uno de los goleadores de la Liga 1 2026. Lo que si aún no ha podido celebrar es una victoria, registran 2 empates y 1 derrota en la presente campaña.