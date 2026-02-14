Leao Butrón no se midió y dio firme calificativo a Eryc Castillo tras fallar penal: "Es un..."

Alianza Lima tiene la convicción de levantarse de este mal momento tras la temprana eliminación de la Copa Libertadores 2026 frente a 2 de Mayo. Los íntimos tuvieron la chance de cambiar la historia con un penal, por parte de Eryc Castillo, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y se quedaron en la Fase 1 del torneo Conmebol.

Leao Butrón habló tras penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo

Ante ello, Leao Butrón, referente del conjunto victoriano se pronunció sobre este momento en particular y en principio rescató la honradez que tuvo el delantero Paolo Guerrero al decidir no ejecutar desde los doce pasos. De otro lado, sobre el ecuatoriano Eryc Castillo aseguró que es un "valiente" ya que fue valiente a la hora de asumir esta responsabilidad.

"Paolo fue sincero y eso lo podemos rescatar. En un plantel tan importante y rico como el Alianza, hablo de la calidad de jugadores, varios están en la capacidad de patear un penal y quien falla un penal es un valiente porque se atreve a patearlo, debemos tomarlo como tal", manifestó.

En ese sentido, el exgolero de la selección peruana también se refirió directamente sobre el complicado presente que atraviesan los dirigidos por Pablo Guede, incluyendo lo que sucedió con los exfutbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Por consiguiente, dejó en claro que el grupo seguirá enfocado en lograr el título a fin de año.

"Un año complicado porque te cambian los planes en el camino, no solo es un golpe deportivo como el de ahora, sino con la indisciplina también, entonces golpea pero yo confío en que los planes están trazados y los objetivos que se van a cumplir este año"; sentenció.