0
LO ÚLTIMO
Table de posiciones de la Liga 1
EN DIRECTO
Real Madrid vs Real Sociedad

Leao Butrón no se midió y dio firme calificativo a Eryc Castillo tras fallar penal: "Es un..."

El referente de Alianza Lima tomó la palabra luego de la dura eliminación de Alianza Lima por Copa Libertadores y dio un rotundo concepto del ecuatoriano Eryc Castillo.

Solange Banchon
Leao Butrón se pronunció tras penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo
Leao Butrón se pronunció tras penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo | TV Perú/Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima tiene la convicción de levantarse de este mal momento tras la temprana eliminación de la Copa Libertadores 2026 frente a 2 de Mayo. Los íntimos tuvieron la chance de cambiar la historia con un penal, por parte de Eryc Castillo, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y se quedaron en la Fase 1 del torneo Conmebol.

Alineaciones Alianza Lima vs Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

PUEDES VER: El novedoso once de Guede para ganar en Trujillo en el Alianza Lima vs Alianza Atlético

Leao Butrón habló tras penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo

Ante ello, Leao Butrón, referente del conjunto victoriano se pronunció sobre este momento en particular y en principio rescató la honradez que tuvo el delantero Paolo Guerrero al decidir no ejecutar desde los doce pasos. De otro lado, sobre el ecuatoriano Eryc Castillo aseguró que es un "valiente" ya que fue valiente a la hora de asumir esta responsabilidad.

"Paolo fue sincero y eso lo podemos rescatar. En un plantel tan importante y rico como el Alianza, hablo de la calidad de jugadores, varios están en la capacidad de patear un penal y quien falla un penal es un valiente porque se atreve a patearlo, debemos tomarlo como tal", manifestó.

(Video: YouTube - Entre Bolas)

En ese sentido, el exgolero de la selección peruana también se refirió directamente sobre el complicado presente que atraviesan los dirigidos por Pablo Guede, incluyendo lo que sucedió con los exfutbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Por consiguiente, dejó en claro que el grupo seguirá enfocado en lograr el título a fin de año.

"Un año complicado porque te cambian los planes en el camino, no solo es un golpe deportivo como el de ahora, sino con la indisciplina también, entonces golpea pero yo confío en que los planes están trazados y los objetivos que se van a cumplir este año"; sentenció.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Sergio Ibarra dio fuerte calificativo a la transmisión de José Carvallo: "Es un dolor de..."

  2. Justicia argentina archivó denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco por violación: se resolverá en Uruguay

  3. Seleccionado peruano se despide de Universitario con emotivo mensaje: "Muchas gracias"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano