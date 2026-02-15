Pablo Guede se pronuncia tras duro empate de Alianza Lima en Trujillo: "Tuvimos..."

Alianza Lima empató 0-0 ante Alianza Atlético en Trujillo. Este fue un partido en el que tranquilamente los blanquiazules fueron locales, pero no supieron aprovechar todas las ventajas. A pesar del empate, el que quedó algo satisfecho fue Pablo Guede. En conferencia de prensa confirmó que fueron superiores al rival, pero que obviamente había cosas por mejorar.

"Creo que hoy nos vamos con ese sabor del empate, pero creo que tuvimos ocasiones para concretarlo. Hay una cosa que tenemos que mejorar y son los ultimos metros de la cancha. Yo creo que el equipo quiere, el equipo va. Tenemos 7 puntos con dos partidos como visitante. Hay que seguir trabajando, estoy es muy largo", comentó el argentino para L1MAX.

Pablo Guede en conferencia de prensa tras el empate

A pesar del empate, el equipo blanquiazul se ubica en los primeros lugares de la tabla de la Liga 1. Si hay una molestia ahora es por la temprana eliminación en la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo de Paraguay. Según el DT, este es un camino largo y él confía en que se verá la mejoría de Alianza Lima. Veremos si termina el año en el club

Críticas en contra de Pablo Guede

Para muchos no hay un estilo de juego definido en Alianza Lima, es por esa razón que no se consiguen los resultados. Con 2 de Mayo jugaron a los centros, ahora ante Alianza Atlético buscaron otra manera de hacerles daño. Hasta el momento ninguna forma es efectiva, si el equipo gana es porque termina destacando algún jugador.

Otro punto a tomar en cuenta, que lo confirman los hinchas, es que Alianza Lima carece de un volante creativo para generar las jugadas dentro del campo. Realmente necesitan un '10', pero parece que tendrán que esperar porque no habrá más fichajes al menos hasta mitad de temporada.