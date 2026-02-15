Nicolás Tagliani, ex Alianza Lima, criticó fichaje de Federico Girotti: "No se compara a Barcos"

Para la temporada 2026, Alianza Lima realizó importantes refuerzos para conseguir sus objetivos; sin embargo, el primero de ellos, que sería la clasificación a la Copa Libertadores, no lo concretó y quedó fuera en la Fase 1. Ahora, el planteamiento del DT está dejando dudas y la falta de goles de Federico Girotti preocupa al hincha. Para el exfutbolista blanquiazul, Nicolás Tagliani, nadie se compara a Hernán Barcos.

Además de apuntar contra Pablo Guede, Nicolás Tagliani no perdió la oportunidad para minimizar la calidad de Federico Girotti, quien se suponía sería una garantía de gol tras la salida del 'Pirata', pero hasta la fecha no ha demostrado su eficacia al momento de hacer goles.

Tagliani apunta contra fichaje de Girotti

Para muchos hinchas, la forma de juego de Pablo Guede no es favorable para Federico Girotti y este sería el problema principal del por qué no muestra sus mejores cualidades como delantero. No obstante, el experimentado Nicolás Tagliani no perdonó nada y fue claro al opinar sobre la llegada del argentino y también criticó la salida de Hernán Barcos.

"El cordobés que llegó (Federico Girotti) no se compara a Hernán Barcos. El 'Pirata' era una bestia haciendo goles, y sigue haciéndolos. Uno ya sabe los negociados que hay. No está a la altura de la camiseta", sentenció Tagliani sobre la manera en cómo manejar los dirigentes la llegada de nuevos jugadores al club.

(Video: A presión)

A lo largo de su carrera, Nicolás Tagliani pasó por importantes clubes de Sudamérica. Todo empezó en Estudiantes de la Plata y su paso por Alianza Lima se dio para la temporada 2003, donde logró ser campeón con el equipo peruano y sabe de la importancia que es alzar un título con la camiseta blanquiazul.

Cuándo vuelve a jugar Alianza

El próximo partido de Alianza Lima será contra Sport Boys en Matute. El cotejo será parte de la fecha 4 y se jugará el viernes 20 de febrero desde las 20:00 horas y se podrá ver en vivo por la señal de L1 MAX.