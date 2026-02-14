La fuerte respuesta de Girotti a Pablo Guede en pleno partido de Alianza Lima: "Muy molesto"

A través de la transmisión de la L1MAX confirmaron que Federico Girotti no reaccionó de la mejor manera ante unas indicaciones que recibía de parte de Pablo Guede, supuestamente le respondió con un gesto y mostraba evidente molestia en su rostro. No especificaron que es lo que le dijo, pero el DT de Alianza Lima se dio la vuelta totalmente desencajado.

PUEDES VER: Alianza Lima terminó como el peor equipo de la Copa Libertadores 2026 tras su eliminación

Realmente los últimos días de Alianza Lima no han sido del todo buenos, hasta los jugadores se estarían viendo afectados. Tenían la obligación de ganar esta noche, pues prácticamente jugaron de local, pero terminaron empatando 0-0 ante Alianza Atlético. Ahora mismo en redes sociales piden la salida del DT argentino, creen que el equipo con él no juega a nada.

Alianza Lima no pudo ganar en la semana de su aniversario. A pesar de las alternativas que tiene en el equipo, no generan peligro. Ante el equipo 'churre' solo registraron un remate al arco. Esta vez el DT optó por Luis Ramos como delantero titular, pero no llegó al gol y al final terminó jugando con Paolo Guerrero y Federico Girotti.

No se le abre el arco al argentino

Se puede entender la molestia del argentino, llegó como el flamante fichaje de Alianza Lima y hoy está en deuda. Federico Girotti no ha podido marcar desde su llegada y hoy habría perdido la paciencia en el campo de juego, a pesar de que apenas había ingresado hace 10 minutos. Lo más probable es que tenga una conversación con Guede y queden en una disculpa por una calentura del partido.

Pablo Guede lejos de responder se dio la vuelta y se centró en seguir trabajando en el partido. Hoy, él justo con su comando técnico no están seguros en Alianza Lima. Si bien lo respaldaron hasta fin de año, si no se dan los resultados cualquier cosa podría pasar en los próximos días.