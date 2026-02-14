Alianza Lima terminó como el peor equipo de la Copa Libertadores 2026 tras su eliminación

En Alianza Lima pasó lo que nadie esperaba que pase, ser eliminados ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores. El equipo paraguayo que en el papel era un rival inferior, los terminó eliminando en Matute. Ahora el equipo de Pablo Guede es calificado como el 'peor' equipo de la actualidad edición del torneo internacional.

Sucede que Alianza Lima no pudo ganar ninguno de los dos partidos qué disputó en la primera fase, a diferencia de los otros equipos de las llave que ganaron al menos un partido. Los blanquiazules solo sumaron con el empate en Matute, pero no les alcanzó y hasta el momento está en lo último de la 'tabla' de la Copa Libertadores 2026.

Veremos si Alianza Lima se puede recuperar de este mal momento, su única alternativa es ganar este año la Liga 1. Sin poder disputar torneo internacional, los blanquiazules podrán centrarse al 100% para lograr su objetivo. Aparte de eso, saben que compiten para evitar el tetracampeonato de Universitario.

Alianza Atlético vs Alianza Lima

Para empezar con buen pie este nuevo capítulo tras la eliminación deberán ganar esta noche en Trujillo. Los íntimos se enfrentarán a un duro rival que ya les ganó 3-1 en la temporada 2025. Alianza Lima tendrá el apoyo de una gran cantidad de hinchas en el estadio, a pesar de lo costoso que estaban las entradas. Pablo Guede prepara un equipo distinto para buscar la victoria ante los churres.

Alianza Lima deberá aspirar a ser campeón o subcampeón este año, así podrá jugar de manera directa la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Vienen de clasificar dos años seguidos a la fase previa, algo que no vivían hace años ya que fueron bicampeones en 2021 y 2022. Los hinchas blanquiazules esperarán el partido de hoy.