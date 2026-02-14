Justicia argentina archivó denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco por violación: se resolverá en Uruguay

El caso en contra de los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco sigue avanzando su curso en esperas de una resolución. Los jugadores fueron denunciados por una mujer argentina de 22 años por presunta violación ocurrida durante la pretemporada de Alianza Lima. Recientemente, se conoció que la Justicia argentina decidió por archivar el caso y remitirlo a Uruguay para que continúe su curso.

PUEDES VER: Filtran millonaria suma que Alianza Lima tuvo que pagarle a Carlos Zambrano para que se fuera

Justicia argentina archivó denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco por violación

De acuerdo con la información del 'Diario Olé' la Justicia argentina ha decidido archivar el caso penal en contra de Zambrano, Peña y Trauco, para poder remitirla a Uruguay, esto con la finalidad de que puedan continuar las investigaciones. Según indicó el fallo judicial, el motivo se debe a que los hechos sucedieron fuera del territorio argentino, por lo que no puede ser juzgado en dicho país.

Según indicó el citado medio, la Fiscalía de Argentina avanzó rápida y eficazmente con las medidas probatorias para evitar que se pierda evidencia importante que pueda servir en las investigaciones, cumpliendo con atender el caso como exige su gravedad.

Diario Olé reveló que el caso de violación contra Zambrano, Peña y Trauco fue archivado en Argentina.

Todo el material de la investigación que incluye: declaraciones, teléfono celular de la amiga de la denunciante, pericias y análisis de ADN fue remitido el pasado 3 de febrero a las autoridades uruguaya para que continúen con las investigaciones correspondientes, ya que la presunta violación carnal terminó sucediendo en el Hotel Hyatt de Montevideo, donde concentro Alianza Lima en su pretemporada.

De igual forma, el rol de la amiga de la denunciante también se encuentra en materia de investigación, ya que mantuvo contacto frecuente con Carlos Zambrano, según reveló el abogado de la mujer que denunció a los futbolistas. "La joven declaró que se sintió condicionada durante el viaje y que su amiga reaccionó con amenazas cuando manifestó su intención de encontrarse con otra persona en Montevideo", informó el Diario Olé.

Alianza Lima desvinculó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Cabe señalar que luego de que se hiciera público el caso con los futbolistas, la dirección deportiva de Alianza Lima decidió en primera instancia separar de forma indefinida a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. No obstante, hace unos días el club comunicó que llegó a un acuerdo con los futbolistas para rescindir sus contratos, por lo que oficialmente ya no son parte del plantel.