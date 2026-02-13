Socio de Alianza dio fuerte comentario sobre Zambrano, Peña y Trauco tras separación y denuncia

Alianza Lima separó definitivamente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras un acto de indisciplina y una denuncia por presunto abuso carnal. Después de esto, un exdirectivo y socio del equipo, salió a dar su firme comentario sobre los ahora tres exfutbolistas blanquiazules: Salomón Lerner.

En la conversación con el programa 'Lo bueno, lo malo y lo feo' de Canal Digital, Lerner fue consultado sobre la reciente salida de Zambrano, Trauco y Peña por actos de indisciplina y, sobre todo, por la denuncia por presunto abuso a una mujer de 22 años en Uruguay.

A la pregunta, el socio de Alianza catalogó este episodio en el cuadro íntimo como penoso, ya que la escuadra de La Victoria busca el respeto de géneros entre sus hinchas y el fútbol peruano en general. Sin embargo, esto deja una mancha negra en la historia blanquiazul.

"Lo ocurrido recientemente es muy lamentable. Nosotros sufrimos mucho; esto no debería suceder en un equipo de fútbol que respeta al ser humano, promueve la buena formación y, sobre todo, respeta a la mujer. Hoy tenemos bicampeonas en vóley y fútbol; las mujeres nos están dando ese orgullo. Cualquier tipo de abuso contra una mujer, sea peruana o extranjera, nos indigna profundamente. La camiseta no se puede manchar así", comenzó contando.

Asimismo, Salomón Lerner aclaró que cada futbolista, desde las divisiones menores hasta el equipo principal, debe entender que están defendiendo a un club grande como Alianza Lima y que su historia merece respeto.

"Hay un poco de falta en ese tema, y esa es responsabilidad de la gerencia deportiva. Si nuestros jóvenes no comprenden que esta es una profesión que requiere sacrificio para alcanzar el éxito personal y del club, estamos en problemas. Cada jugador debe apreciar el valor de la camiseta en estos 125 años y sentir el orgullo de llevarla sin deshonrarla. Si eso no sucede, no estamos educando a individuos de calidad", continuó.

Lerner, socio de Alianza y exmiembro del 'Fondo Blanquiazul', mencionó que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña son jugadores que no respetan las normas del club íntimo. Espera que, desde ahora, solo haya futbolistas comprometidos con la historia y, sobre todo, que llenen de orgullo el escudo del cuadro de La Victoria.

"Indudablemente, no todos se forman como buenas personas. A quienes no están a la altura, hay que separarlos de la institución. Lo primero es tener la casa en orden: la disciplina, los protocolos, el respeto a las normas internas y la formación de verdaderos profesionales. Ese es el mensaje que el socio y el hincha quieren ver en Alianza Lima: un equipo íntimo, familiar, pero comprometido con la superación del ser humano. Eso es lo que buscamos, que dentro del club se formen buenas personas", finalizó.

Alianza Lima llegó a un acuerdo con Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano para terminar el contrato que ambas partes tenían por los próximos años. Es así, que tras una etapa de negociación, la escuadra blanquiazul anunció por partes las salidas de los 3 futbolistas mencionados.