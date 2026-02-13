Exdirigente de Alianza Lima pide la vuelta de Hernán Barcos a Alianza Lima: "Algo pendiente"

Tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, el nombre que se hizo viral en redes es el de Hernán Barcos. El argentino fue uno de los líderes del club blanquiazul durante los últimos 5 años, pero la directiva no renovó para darle la confianza a Paolo Guerrero. Hoy en la interna podría estar arrepentidos, hizo mucha falta en la fase 1 ante 2 de Mayo.

Ante esto uno de los socios y exmiembro del Fondo Blanquiazul, Salomón Lerner se animó a hablar sobre un posible regreso del 'Pirata' a Alianza Lima. “Fue mal anunciada la salida de Hernán Barcos. Él no merecía esa salida. Es un hombre que llegó al Perú y se institucionalizó con Alianza Lima. No solamente estaba con el plantel masculino, él iba a los partidos de las mujeres, les entregaba sus conocimientos a ellas. Es un hombre que apostó por el Perú y no merecía ese tipo de despedida”, contó en el programa Lo bueno, lo malo y lo feo.

¿Hernán Barcos volverá a Alianza Lima?

Sí, quieren de regreso a Hernán Barcos y lo calificaron como algo pendiente: "Es algo pendiente. Hay gente que da orgullo a la institución por cómo se quiere identificar y creo que merece estar en la institución, para eso hay direcciones técnicas, direcciones administrativas, direcciones de ejemplos para asesorías deportivas. Eso es lo que queremos hacer", finalizó Lerner.

Pablo Lavandeira y Hernán Barcos en Alianza Lima

En abril cumplirá 42 años, por lo que buscan que vuelva a Alianza Lima, pero para que tenga un cargo dentro del club, no como futbolista. Hernán Barcos buscaba la manera de quedarse, pero quería seguir jugando. Por esta razón terminó aceptando la propuesta de FC Cajamarca y se mudó al norte del país. Cualquier cosa podría pasar en 2026.

Hernán Barcos en FC Cajamarca

Parece que está más que contento en su nuevo club. Se contactó con varios ex Alianza Lima como Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira, Ricardo Lagos, entre otros, para armar un equipo competitivo y pelear por el campeonato. Ahora es la máxima figura y es el goleador de la Liga 1 2026 con tres anotaciones.