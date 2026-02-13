- Hoy:
Hernán Barcos y el otro exfutbolista de Alianza Lima que es figura en su nuevo club
Alianza Lima decidió no renovarle a Hernán Barcos y ahora él brilla en FC Cajamarca. Sin embargo, no solo él es figura, ya que otro exjugador blanquiazul viene siendo el mejor de su equipo.
Alianza Lima decidió dejar ir a distintos jugadores para la temporada 2026. Sin embargo, con la eliminación de la Copa Libertadores, muchos recordaron a Hernán Barcos por lo buen futbolista que era cuando vestía la camiseta blanquiazul. Asimismo, no solo 'el Pirata' viene haciendo las cosas bien en FC Cajamarca, ya que ahora el ex íntimo Ángelo Campos también destaca en UTC.
PUEDES VER: Filtran millonaria suma que Alianza Lima tuvo que pagarle a Carlos Zambrano para que se fuera
Junto a Hernán Barcos: el otro ex Alianza Lima que brilla y es figura en su nuevo club
Barcos ha logrado marcar al hincha blanquiazul por sus goles y su dedicación al demostrarle a los íntimos que para su trayectoria en el fútbol, Alianza no solo fue un paso más de su carrera, sino el club de sus amores."
Sin embargo, tras su inesperada salida del cuadro íntimo, el delantero argentino viene siendo figura en FBC Cajamarca, anotando 3 goles en 2 fechas disputadas por la Liga 1, generando así el lamento de los aliancistas por haberlo dejado ir.
Ángelo Campos es capitán y figura de UTC tras salir de Alianza Lima.
Asimismo, no solo Hernán Barcos viene destacando en el fútbol peruano, ya que Ángelo Campos viene brillando como capitán y arquero de UTC. Su última hazaña fue vencer 1 a 0 a Cusco, el subcampeón de la temporada 2025.
Durante sus tres encuentros disputados en la Liga 1, Campos ha logrado mantener su arco en 0 en dos ocasiones, frente a Atlético Grau y ahora ante el cuadro imperial. Gracias a su destacada actuación en el arco cajamarquino, también logró una victoria agónica ante Deportivo Moquegua.
Ángelo Campos se fue de Alianza Lima
Ángelo Campos llegó a Alianza Lima en el 2021 procedente de Carlos Stein y desde esa temporada hasta el 2025 salió bicampeón nacional, destacando por ser uno de los mejores arqueros del fútbol peruano. Sin embargo, sus últimas actuaciones lo llevaron a ser suplente y con la llegada de Guillermo Viscarra, tuvo que salir en busca de nuevas oportunidades, siendo UTC su nuevo equipo.
