Ferrari reveló detalle que perjudica a Gonzalo Núñez tras acto de racismo hacia Eryc Castillo

Jean Ferrari rompió su silencio y reveló un detalle que perjudica a Gonzalo Núñez después de cometer un acto de racismo contra el jugador de Alianza Lima, Eryc Castillo.

Luis Blancas
Jean Ferrari reveló fuerte detalle sobre Gonzalo Núñez tras acto de racismo hacia Eryc Castillo
Jean Ferrari reveló fuerte detalle sobre Gonzalo Núñez tras acto de racismo hacia Eryc Castillo | Composición: Líbero
"Gonzalo Núñez debe respetar, a mi parecer, ha cometido otro delito doloso dentro del período de prueba violando la regla de conducta c), estando "bajo apercibimiento de revocarse el régimen de prueba, en caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 65° del CP", escribió Jean Ferrari.

