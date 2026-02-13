- Hoy:
Ferrari reveló detalle que perjudica a Gonzalo Núñez tras acto de racismo hacia Eryc Castillo
Jean Ferrari rompió su silencio y reveló un detalle que perjudica a Gonzalo Núñez después de cometer un acto de racismo contra el jugador de Alianza Lima, Eryc Castillo.
"Gonzalo Núñez debe respetar, a mi parecer, ha cometido otro delito doloso dentro del período de prueba violando la regla de conducta c), estando "bajo apercibimiento de revocarse el régimen de prueba, en caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 65° del CP", escribió Jean Ferrari.
NOTICIA EN DESARROLLO...
