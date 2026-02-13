- Hoy:
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de la fecha 3 del Torneo Apertura
Se juega la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que tiene a Universitario, Alianza Lima, Melgar y UTC como protagonistas del campeonato.
La Liga 1 2026 inició y en sus primeras dos jornadas nos trajo emocionantes partidos. Para la tercera fecha del Torneo Apertura vamos a tener duelos que prometen cautivar a los amantes del 'deporte rey'. Alianza Lima tiene puntaje perfecto y visitará a Alianza Atlético. Universitario no quiere ceder puntos de local y buscará derrotar al complicado Cienciano. Sporting Cristal enfrentará a Juan Pablo II.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
|Equipo
|PJ
|DG
|Puntos
|1. UTC
|2
|3
|6
|2. FBC Melgar
|2
|3
|6
|3. Alianza Lima
|2
|2
|6
|4. Universitario
|2
|2
|4
|5. Los Chankas
|2
|1
|4
|6. Cienciano
|2
|3
|3
|7. Comerciantes Unidos
|2
|0
|3
|8. Alianza Atlético
|2
|0
|3
|9. ADT
|2
|-1
|3
|10. FC Cajamarca
|2
|0
|2
|11. Deportivo Garcilaso
|2
|0
|2
|12. Sporting Cristal
|2
|-1
|1
|13. Sport Boys
|2
|-1
|1
|14. Sport Huancayo
|2
|-1
|1
|15. Cusco FC
|2
|-1
|1
|16. Atlético Grau
|2
|-2
|1
|17. Juan Pablo II
|2
|-5
|1
|18. CD Moquegua
|2
|-2
|0
Partidos de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026
Viernes 13 de febrero
- 15:00 horas | UTC vs. Cusco FC | Estadio Héroes de San Ramón
- 20:30 horas | Universitario vs. Cienciano | Estadio Monumental U Marathon
Sábado 14 de febrero
- 13:00 horas | D. Garcilaso vs. ADT | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- 15:15 horas | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal | CD. Juan Pablo II
- 17:30 horas | Sport Boys vs. Atlético Grau | Estadio Miguel Grau
- 20:00 horas | Alianza Atlético vs. Alianza Lima | IPD Mansiche de Trujillo
Domingo 15 de febrero
- 13:00 horas | Sport Huancayo vs. FC Cajamarca | IPD Huancayo
- 15:15 horas | C. Unidos vs. Los Chankas | Estadio Juan Maldonado
- 18:30 horas | Melgar vs. CD Moquegua | Monumental UNSA
Todos los partidos del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 son transmitidos por L1 MAX.
