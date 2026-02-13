0
Universitario vs Cienciano por la Liga 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de la fecha 3 del Torneo Apertura

Se juega la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que tiene a Universitario, Alianza Lima, Melgar y UTC como protagonistas del campeonato.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en la fecha 3.
La Liga 1 2026 inició y en sus primeras dos jornadas nos trajo emocionantes partidos. Para la tercera fecha del Torneo Apertura vamos a tener duelos que prometen cautivar a los amantes del 'deporte rey'. Alianza Lima tiene puntaje perfecto y visitará a Alianza Atlético. Universitario no quiere ceder puntos de local y buscará derrotar al complicado Cienciano. Sporting Cristal enfrentará a Juan Pablo II.

Universitario recibirá a FC Cajamarca en el Monumental

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

EquipoPJDGPuntos
1. UTC236
2. FBC Melgar236
3. Alianza Lima226
4. Universitario224
5. Los Chankas214
6. Cienciano233
7. Comerciantes Unidos203
8. Alianza Atlético203
9. ADT2-13
10. FC Cajamarca202
11. Deportivo Garcilaso202
12. Sporting Cristal2-11
13. Sport Boys2-11
14. Sport Huancayo2-11
15. Cusco FC2-11
16. Atlético Grau2-21
17. Juan Pablo II2-51
18. CD Moquegua2-20

Partidos de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de febrero

  • 15:00 horas | UTC vs. Cusco FC | Estadio Héroes de San Ramón
  • 20:30 horas | Universitario vs. Cienciano | Estadio Monumental U Marathon

Sábado 14 de febrero

  • 13:00 horas | D. Garcilaso vs. ADT | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • 15:15 horas | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal | CD. Juan Pablo II
  • 17:30 horas | Sport Boys vs. Atlético Grau | Estadio Miguel Grau
  • 20:00 horas | Alianza Atlético vs. Alianza Lima | IPD Mansiche de Trujillo

Domingo 15 de febrero

  • 13:00 horas | Sport Huancayo vs. FC Cajamarca | IPD Huancayo
  • 15:15 horas | C. Unidos vs. Los Chankas | Estadio Juan Maldonado
  • 18:30 horas | Melgar vs. CD Moquegua | Monumental UNSA

Todos los partidos del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 son transmitidos por L1 MAX.

Jesús Yupanqui
