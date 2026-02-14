Falleció campeón de la Liga 1 y su club se pronuncia: "Descansa en paz"

Triste noticia para el fútbol peruano. Un campeón de la Liga 1 falleció lamentablemente y su club se pronunció en redes sociales, brindando el pésame a sus familiares y deseándole el descanso eterno. Se trata de Don Benigno Pérez, que brilló con la camiseta de Melgar y logró llevarse el título de la Primera División en 1981.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Benigno Pérez, rojinegro Campeón Nacional en 1981, quien defendió al Dominó con el alma dejando un legado imborrable en la historia del club. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y allegados por tan irreparable pérdida. Descansa en paz, abrazo al cielo", precisó el 'Dominó' a través de su cuenta oficial de 'X'.

Falleció Benigno Pérez.

El defensor era apodado como 'El Loco' y formó parte del histórico Melgar que logró salir campeón de la Liga 1 por primera vez en su historia, durante el torneo del año 1981. Nacido en Arequipa, fue sumamente querido por los rojinegros debido a que estuvo muchos años en el plantel y destacaba bastante por su ímpetu dentro del campo.

Recordemos que en la mencionada temporada, el 'Dominó' quedó primero en la tabla de posiciones con 40 puntos, por encima de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Los del Misti sorprendieron y sumaron su primera estrella, además de obtener la clasificación a la Copa Libertadores de 1982.

¿En qué clubes jugó Benigno Pérez?