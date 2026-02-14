0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de la Liga 1

Falleció campeón de la Liga 1 y su club se pronuncia: "Descansa en paz"

Luto en el fútbol peruano. Campeón de la Liga 1, Primera División del Perú, falleció y su club confirmó la noticia en redes sociales.

Francisco Esteves
Falleció campeón de la Liga 1.
Falleció campeón de la Liga 1. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Triste noticia para el fútbol peruano. Un campeón de la Liga 1 falleció lamentablemente y su club se pronunció en redes sociales, brindando el pésame a sus familiares y deseándole el descanso eterno. Se trata de Don Benigno Pérez, que brilló con la camiseta de Melgar y logró llevarse el título de la Primera División en 1981.

Alianza Lima casi ficha a ex Barcelona.

PUEDES VER: Alianza Lima estuvo cerca de contratar a ex Barcelona para la Liga 1: ¿Qué pasó?

"Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Benigno Pérez, rojinegro Campeón Nacional en 1981, quien defendió al Dominó con el alma dejando un legado imborrable en la historia del club. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y allegados por tan irreparable pérdida. Descansa en paz, abrazo al cielo", precisó el 'Dominó' a través de su cuenta oficial de 'X'.

Liga 1

Falleció Benigno Pérez.

El defensor era apodado como 'El Loco' y formó parte del histórico Melgar que logró salir campeón de la Liga 1 por primera vez en su historia, durante el torneo del año 1981. Nacido en Arequipa, fue sumamente querido por los rojinegros debido a que estuvo muchos años en el plantel y destacaba bastante por su ímpetu dentro del campo.

Recordemos que en la mencionada temporada, el 'Dominó' quedó primero en la tabla de posiciones con 40 puntos, por encima de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Los del Misti sorprendieron y sumaron su primera estrella, además de obtener la clasificación a la Copa Libertadores de 1982.

¿En qué clubes jugó Benigno Pérez?

  • Club Isabelino (inició su carrera)
  • Sportivo Huracán (1969-1975)
  • FBC Melgar (1976-1982)
  • Alfonso Ugarte (1978-1979) | estuvo un año a préstamo

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 3 del Torneo Apertura

  2. Alianza Lima igualó con Alianza Atlético y se alejó del liderato del Torneo Apertura 2026

  3. La fuerte respuesta de Girotti a Pablo Guede en pleno partido de Alianza Lima: "Muy molesto"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano