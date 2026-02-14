Jairo Concha explicó su celebración a lo Lamine Yamal en Universitario: "Nos mandó un mensaje..."

Universitario de Deportes venció 2 a 1 a Cienciano con un golazo de Jairo Concha, quien tuvo la peculiaridad de celebrarlo de manera similar al festejo del futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal. Por ello, al término del encuentro fue consultado sobre lo sucedido y explicó detalles de su icónica celebración.

Jairo Concha explicó su celebración a lo Lamine Yamal tras anotar con Universitario ante Cienciano

En la conversación con L1MAX, Concha explicó que la celebración con la corona fue un momento que no tenían practicado con sus compañeros como tal, pero que sí estaba planeado para que quien anote lo festeje de esa manera.

Además, se indicó que el promotor principal de este icónico momento fue el delantero Álex Valera, quien antes del encuentro ante Cienciano le mandó un mensaje explicándole que harían la celebración de Yamal.

Video: L1MAX

"No habíamos practicado esa celebración, pero Álex Valera nos mandó un mensaje antes del partido y justo se me dio. Quedamos así y me tocó meter a mí", explicó.

Por otro lado, también se dio el espacio para explicar cómo se dio la victoria por 2 a 1 de Universitario de Deportes ante Cienciano desde el Estadio Monumental de Ate.

"Cienciano hizo un gran partido. En algunas partes del juego, no nos sentimos cómodos, pero gracias a Dios logramos ganar. Es importante valorar los 3 puntos, ya que en casa siempre tenemos que ganar", concluyó.

Universitario vs Cienciano: Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario venció 2-1 a Cienciano en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, realizado en el Estadio Monumental, y actualmente cuenta con 7 puntos en la tabla de posiciones. El equipo merengue continúa firme en su búsqueda por obtener el tetracampeonato nacional.