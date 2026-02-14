Rebagliati quedó impresionado con el nivel de 2 jugadores de Universitario tras triunfo: "Me gustó"

Universitario de Deportes sigue firme en los primeros lugares de la tabla de posiciones luego del triunfo 2-1 sobre Cienciano en el marco de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 desde el Estadio Monumental 'U' Marathon. El cuadro liderado por el técnico Javier Rabanal dio muestra de efectividad en el trámite del partido y consiguió llevarse tres puntos claves como local.

Rebagliati se rindió en elogios por 2 jugadores de Universitario tras vencer a Cienciano

En el análisis post encuentro, Diego Rebagliati analizó el desempeño del actual tricampeón peruano y sorprendió al elogiar el nivel que tuvieron Jairo Concha y Diego Romero, quien pese al blooper, fue fundamental para evitar que el marcador en contra sea mayor. En tal sentido, el ex Sporting Cristal destacó su seguridad, principalmente en la primera mitad del cotejo.

Universitario ganó de local ante Cienciano en el Estadio Monumental

"Esa jugada me gustó, el mano a mano con Garcés lo resolvió muy bien el primer tiempo porque sale grande, no se regala, no le hace fácil la definición, saca un tiro libre de Hohberg bien. Creo que para ser arquero de equipo grande que le llegaron poco, estuvo muy bien y lo mantuvo a la 'U' al final del primer tiempo en 2 o 3 jugadas", expresó.

(Video: Movistar Deportes)

De otro lado, en líneas generales, Rebagliati afirmó que el 'U' vs Cienciano fue un compromiso atractivo, pues los dirigidos por el estratega Horacio Melgarejo también hicieron los méritos para poder sacar un buen resultado, sin embargo, la escuadra estudiantil ya es un equipo bastante sólido y que sabe en qué momento hacerle daño a su rival.

"A mí me gustó el partido en general porque Cienciano fue valiente, salió con un plan de ataque, a defenderse con Hohberg, con Bandiera, Garcés, en el segundo tiempo con Matías (Succar), pero la 'U' es muy difícil aguantarle el ritmo porque es muy intenso, mantuvo el ritmo y cuando Cienciano afloja un poquito aparece el gol de Jairo que hizo un partidazo. Después el blooper hace que Cienciano se meta al partido pero la 'U' siempre lo tuvo controlado", acotó.

Próximo partido de Universitario:

Después de la valiosa victoria ante el 'Papá', Universitario de Deportes quedó listo para visitar a Sporting Cristal el próximo sábado 21 de febrero por la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 desde las 16:00 horas locales en el Estadio Alberto Gallardo.