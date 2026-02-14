Además de Cienciano, el único grande del Perú con título internacional: ¿Alianza, la 'U' o Cristal?

¡Atención! Todos saben que el único club peruano con un título oficial de la Conmebol es Cienciano, quien salió campeón de la Copa Sudamericana en el 2003 y de la Recopa Sudamericana en el 2004. Sin embargo, existe otro elenco nacional que ha logrado obtener una distinción internacional y es uno de los tres grandes de nuestro fútbol. Está entre Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Se trata de los blanquiazules, ya que el cuadro de Matute es quien obtuvo en su momento un trofeo continental. Ocurrió en 1976, cuando el balompié peruano atravesaba sus años de oro con grandes jugadores en su haber. Por aquellos años, el cuadro de La Victoria logró hacerse con la extinta Copa Simón Bolívar, organizada por la Federación Venezolana de Fútbol.

¿Qué fue la Copa Simón Bolívar?

El propósito de este torneo era reunir a los clubes campeones de los países que fueron liberados por Simón Bolívar. En un inicio solo se incluyeron equipos de Venezuela y Colombia, pero con el tiempo se incorporaron a los de Perú, Bolivia y Ecuador. El certamen tuvo seis ediciones y Alianza Lima es el único conjunto nacional que pudo obtener el título.

En 1976 participaron cuatro clubes y era un formato de todos contra todos, siendo el que consiga más puntos el campeón. Alianza Lima venció en la primera fecha 2-1 a América de Cali, luego perdió 1-0 con Guabirá y derrotó 2-0 a Portuguesa. Los íntimos obtuvieron 4 unidades, ya que en ese entonces los triunfos valían 2 puntos, al igual que el cuadro de Bolivia, pero por diferencia de gol terminó haciéndose con la Copa Simón Bolívar.

Alianza Lima y la Copa Simón Bolívar.

Como dato curioso, esa edición del torneo fue la última en su historia, por lo que los blanquiazules tienen la distinción dehaber sido su último campeón. Asimismo, es importante precisar que este torneo no cuenta con el aval de la Conmebol, por lo que en ese sentido Cienciano sigue siendo el único monarca internacional del fútbol peruano.