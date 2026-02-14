¿Cuántos goles le faltan a Alex Valera para alcanzar a Lolo Fernández como goleador histórico de Universitario?

Alex Valera llegó a Universitario como un jugador casi desconocido y ahora es tricampeón del fútbol peruano. Supo ganarse su lugar en el equipo crema y ahora es titular indiscutible. Ya lleva anotando en tres partidos consecutivos de la Liga 1 y tras ganarle al Cienciano se trazó su primera meta. Parece que se quedará y no jugará en el extranjero.

"Gracias a Dios sigo anotando. Espero seguir mejorando y seguir anotando cada partido, que mi meta es siempre seguir sumando y apoyando al equipo. Dios mediante este año espero llegar a los 100 goles. Es mi sueño que tengo y por eso estoy trabajando", reveló el delantero en el post partido. Para alcanzar a Lolo Fernández tendría que llegar a los 161 goles.

Alex Valera | Paloma del Solar

¿Cómo va la tabla de goleadores de Universitario?

Con el gol de Alex Valera ante Cienciano, el delantero igualó a Roberto Martínez en la tabla de goleadores históricos y quedó a 6 goles de igual a Raúl Ruidíaz, hoy delantero de Atlético Grau.

Lolo Fernández: 161 goles

161 goles Ángel Uribe: 124 goles

124 goles Percy Rojas: 119 goles

119 goles Alberto Terry: 111 goles

111 goles Oswaldo Ramírez: 95 goles

95 goles Daniel Ruiz: 93 goles

93 goles Fidel Suárez: 87 goles

87 goles Juan José Oré: 86 goles

86 goles Piero Alva: 84 goles

84 goles Raúl Ruidíaz: 80 goles

80 goles Roberto Martínez: 74 goles

74 goles Alex Valera: 74 goles

Próximo partido de Universitario

Alex Valera podrá extender su racha goleadora en la Liga 1 ante Sporting Cristal. El equipo crema visitará el Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Apertura. Este será un duelo directo por la lucha del torneo, ya que los dirigidos por Paulo Autuori quieren volver a lo más alto del campeonato. El partido está programado para el sábado 21 de febrero.