¿Cuántos goles le faltan a Alex Valera para alcanzar a Lolo Fernández como goleador histórico de Universitario?

El delantero de Universitario se propuso una meta para esta temporada y en unos años quiere ser superar al recordado Lolo en la tabla de goleadores.

Fabian Vega
Alex Valera volvió a anotar en la Liga 1 2026
Alex Valera volvió a anotar en la Liga 1 2026 | Universitario
Alex Valera llegó a Universitario como un jugador casi desconocido y ahora es tricampeón del fútbol peruano. Supo ganarse su lugar en el equipo crema y ahora es titular indiscutible. Ya lleva anotando en tres partidos consecutivos de la Liga 1 y tras ganarle al Cienciano se trazó su primera meta. Parece que se quedará y no jugará en el extranjero.

Universitario recibirá a FC Cajamarca en el Monumental

PUEDES VER: Universitario vs. FC Cajamarca: fecha, hora y canal para ver el duelo entre Valera y Barcos

"Gracias a Dios sigo anotando. Espero seguir mejorando y seguir anotando cada partido, que mi meta es siempre seguir sumando y apoyando al equipo. Dios mediante este año espero llegar a los 100 goles. Es mi sueño que tengo y por eso estoy trabajando", reveló el delantero en el post partido. Para alcanzar a Lolo Fernández tendría que llegar a los 161 goles.

Alex Valera | Paloma del Solar

Alex Valera | Paloma del Solar

¿Cómo va la tabla de goleadores de Universitario?

Con el gol de Alex Valera ante Cienciano, el delantero igualó a Roberto Martínez en la tabla de goleadores históricos y quedó a 6 goles de igual a Raúl Ruidíaz, hoy delantero de Atlético Grau.

  • Lolo Fernández: 161 goles
  • Ángel Uribe: 124 goles
  • Percy Rojas: 119 goles
  • Alberto Terry: 111 goles
  • Oswaldo Ramírez: 95 goles
  • Daniel Ruiz: 93 goles
  • Fidel Suárez: 87 goles
  • Juan José Oré: 86 goles
  • Piero Alva: 84 goles
  • Raúl Ruidíaz: 80 goles
  • Roberto Martínez: 74 goles
  • Alex Valera: 74 goles

Próximo partido de Universitario

Alex Valera podrá extender su racha goleadora en la Liga 1 ante Sporting Cristal. El equipo crema visitará el Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Apertura. Este será un duelo directo por la lucha del torneo, ya que los dirigidos por Paulo Autuori quieren volver a lo más alto del campeonato. El partido está programado para el sábado 21 de febrero.

