¿Cuántos goles le faltan a Alex Valera para alcanzar a Lolo Fernández como goleador histórico de Universitario?
El delantero de Universitario se propuso una meta para esta temporada y en unos años quiere ser superar al recordado Lolo en la tabla de goleadores.
Alex Valera llegó a Universitario como un jugador casi desconocido y ahora es tricampeón del fútbol peruano. Supo ganarse su lugar en el equipo crema y ahora es titular indiscutible. Ya lleva anotando en tres partidos consecutivos de la Liga 1 y tras ganarle al Cienciano se trazó su primera meta. Parece que se quedará y no jugará en el extranjero.
"Gracias a Dios sigo anotando. Espero seguir mejorando y seguir anotando cada partido, que mi meta es siempre seguir sumando y apoyando al equipo. Dios mediante este año espero llegar a los 100 goles. Es mi sueño que tengo y por eso estoy trabajando", reveló el delantero en el post partido. Para alcanzar a Lolo Fernández tendría que llegar a los 161 goles.
¿Cómo va la tabla de goleadores de Universitario?
Con el gol de Alex Valera ante Cienciano, el delantero igualó a Roberto Martínez en la tabla de goleadores históricos y quedó a 6 goles de igual a Raúl Ruidíaz, hoy delantero de Atlético Grau.
- Lolo Fernández: 161 goles
- Ángel Uribe: 124 goles
- Percy Rojas: 119 goles
- Alberto Terry: 111 goles
- Oswaldo Ramírez: 95 goles
- Daniel Ruiz: 93 goles
- Fidel Suárez: 87 goles
- Juan José Oré: 86 goles
- Piero Alva: 84 goles
- Raúl Ruidíaz: 80 goles
- Roberto Martínez: 74 goles
- Alex Valera: 74 goles
Próximo partido de Universitario
Alex Valera podrá extender su racha goleadora en la Liga 1 ante Sporting Cristal. El equipo crema visitará el Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Apertura. Este será un duelo directo por la lucha del torneo, ya que los dirigidos por Paulo Autuori quieren volver a lo más alto del campeonato. El partido está programado para el sábado 21 de febrero.
