Partidos de hoy EN VIVO, sábado 7 de marzo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 7 de marzo. Juegan el Barcelona, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Sporting Cristal, etc.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 7 de marzo.
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 7 de marzo. | FOTO: Composición Líbero
Revisa la agenda completa de los partidos de hoy, sábado 7 de marzo. Por la Liga 1 2026, Sporting Cristal se medirá contra Alianza Atlético; también tenemos el derbi de la ‘Ciudad Imperial’ entre Cusco y Deportivo Garcilaso. Por LaLiga, Barcelona enfrentará a Athletic Club con el objetivo de mantener su diferencia con el Real Madrid. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos.

Max Holloway pelea contra Charles Oliveira 2 en la estelar de UFC 326.

PUEDES VER: UFC 326 EN VIVO: fecha, cartelera, horarios y dónde ver Max Holloway vs Charles Oliveira 2

Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2026

HorariosPartidosCanales
11:00Moquegua vs. Sport HuancayoL1 MAX
13:15Comerciantes Unidos vs. UTCL1 MAX
15:30Sporting Cristal vs. Alianza AtléticoL1 MAX
19:00Cusco FC vs. Deportivo GarcilasoL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

HorariosPartidosCanales
8:00Osasuna vs. MallorcaDSports
10:15Levante vs. GironaESPN 2 y Disney Plus
12:30Atlético de Madrid vs. Real SociedadDSports.
15:00Athletic Club vs. BarcelonaDSports.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
9:30Friburgo vs. Bayer LeverkusenDisney Plus.
9:30Heidenheim vs. HoffenheimDisney Plus.
9:30Mainz vs. StuttagartDisney Plus.
9:30RB Leipzig vs. AugsburgoDisney Plus.
9:30Wolfsburgo vs. HamburgoDisney Plus.
12:30Colonia vs. Borussia DortmundESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
9:00Cagliari vs. ComoDisney Plus
12:00Atalanta vs. UdineseDisney Plus
14:45Juventus vs. PisaESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
14:00Al Kholood vs. Al QadsiahBet365
14:00Al Nassr Riyadh vs. NeomBet365
14:00Al Okhdood vs. Al FayhaBet365
14:00Al Ettifaq vs. Al ShahbabBet365

Partidos de hoy por Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
1:00Newcastle Jets vs. WS WanderersBet365
3:35Sydney FC vs. Melbourne VictoryBet365
21:00Auckland FC vs. Perth GloryBet365

Partidos de hoy por la final Carioca

HoraPartidoCanal
16:00Botafogo vs. BanguBet365

Partidos de hoy por la Liga chilena

HorariosPartidosCanales
10:00Everton vs. LimacheMAX Chile
10:00Huachipato vs. CoquimboCanal 13
16:00Audax vs. Colo ColoMAX Chile
18:30O’Higgins vs. U. CatólicaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Águilas Dorados vs. Atlético NacionalRCN Nuestra y Bet365

Partidos de hoy en Costa Rica

HorariosPartidosCanales
19:00Liberia vs. Guadalupe1XBet
21:00San Carlos vs. Alajuelense1XBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
16:30Barcelona SC vs. EmelecZapping
16:30Independiente del Valle vs. Mushuc RunaZapping
19:00Libertad vs. LDU QuitoZapping

Partidos de hoy por la Liga El Salvador

HorariosPartidosCanales
19:00Inte F.A vs. ZacatecolucaBet365
20:00Alianza FC vs. Fuerte San FranciscoBet365
20:00Isidro Metapán vs. HérculesBet365
20:00Luis Ángel Firpo vs. ÁguilaBet365

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
14:30New York City vs. Orlando CityMLS Season Pass y Apple TV
16:30DC United vs. Inter MiamiMLS Season Pass y Apple TV
19:30Atlanta Utd vs. Real Salt LakeMLS Season Pass y Apple TV
19:30Charlotte vs Austin FCMLS Season Pass y Apple TV
19:30Columbus Crew vs Chicago FireMLS Season Pass y Apple TV
19:30Philadelphia Union vs. San Jose EarthquakesMLS Season Pass y Apple TV
20:30Nashville SC vs. Minnesota UnitedMLS Season Pass y Apple TV
20:30Sporting Kansas City vs. San Diego FCMLS Season Pass y Apple TV
20:30Louis City vs. Seattle SoundersMLS Season Pass y Apple TV
21:30Colorado Rapids vs. Los Angeles GalaxyMLS Season Pass y Apple TV
22:30Los Angeles FC vs. FC DallasMLS Season Pass y Apple TV
22:30Portland Timbers vs. Vencouver WhitecapsMLS Season Pass y Apple TV

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
16:00Deportivo Mixco vs. GuastatoyaBet365
21:00Marquense vs. MalacatecoBet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
18:15Olancho vs. PlatenseBet365
20:30Choloma vs. MotaguaBet365

Partidos de hoy por la FA Cup

HorariosPartidosCanales
7:15Mansfield vs. ArsenalESPN y Disney Plus
12:45Wrexham vs. ChelseaESPN y Disney Plus
15:00Newcastle vs Manchester CityESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Cruz Azul vs. Atlético San LuisViX
18:00Querétaro vs. Club AméricaViX
20:05Atlas vs. GuadalajaraViX
20:06Pachuca vs. PueblaViX
22:00Tigres vs. Monterrey1xBet

Partidos de hoy amistosos en fútbol femenino

HorariosPartidosCanales
12:15Ecuador vs Uruguay
15:30Perú vs. El Salvador1XBet
17:00Paraguay vs. Chile1XBet
18:00México vs. BrasilViX

Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos

HorariosPartidosCanales
10:30Groningen vs. AjaxESPN 4 y Disney Plus
14:00PSV vs. AZ AlmaarDisney Plus
15:00Excelsior vs. HeerenveenBetano

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
18:15Deportivo Universitario vs. AlianzaBet365
20:30Plaza Amador vs. San FranciscoBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:30Guaraní vs. Cerro PorteñoBet365
18:30Libertad vs. Sportivo LuqueñoBet365

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20

HorariosPartidosCanales
17:00Ind. Medellín vs. BolívarDGO
19:00Flamengo vs. Estudiantes M.DGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
15:00Progreso vs. AlbionDisney Plus
18:30Peñarol vs. DanubioDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:00Zamora vs. CaraboboBet365
17:00Caracas vs. Dep. TáchiraBet365
19:30Anzoátegui vs. Puerto CabelloBet365

