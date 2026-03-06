Revisa la agenda completa de los partidos de hoy, sábado 7 de marzo. Por la Liga 1 2026, Sporting Cristal se medirá contra Alianza Atlético; también tenemos el derbi de la ‘Ciudad Imperial’ entre Cusco y Deportivo Garcilaso. Por LaLiga, Barcelona enfrentará a Athletic Club con el objetivo de mantener su diferencia con el Real Madrid. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos.

Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2026

Horarios Partidos Canales 11:00 Moquegua vs. Sport Huancayo L1 MAX 13:15 Comerciantes Unidos vs. UTC L1 MAX 15:30 Sporting Cristal vs. Alianza Atlético L1 MAX 19:00 Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso L1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

Horarios Partidos Canales 8:00 Osasuna vs. Mallorca DSports 10:15 Levante vs. Girona ESPN 2 y Disney Plus 12:30 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad DSports. 15:00 Athletic Club vs. Barcelona DSports.

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 9:30 Friburgo vs. Bayer Leverkusen Disney Plus. 9:30 Heidenheim vs. Hoffenheim Disney Plus. 9:30 Mainz vs. Stuttagart Disney Plus. 9:30 RB Leipzig vs. Augsburgo Disney Plus. 9:30 Wolfsburgo vs. Hamburgo Disney Plus. 12:30 Colonia vs. Borussia Dortmund ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 9:00 Cagliari vs. Como Disney Plus 12:00 Atalanta vs. Udinese Disney Plus 14:45 Juventus vs. Pisa ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

Horarios Partidos Canales 14:00 Al Kholood vs. Al Qadsiah Bet365 14:00 Al Nassr Riyadh vs. Neom Bet365 14:00 Al Okhdood vs. Al Fayha Bet365 14:00 Al Ettifaq vs. Al Shahbab Bet365

Partidos de hoy por Liga de Australia

Horarios Partidos Canales 1:00 Newcastle Jets vs. WS Wanderers Bet365 3:35 Sydney FC vs. Melbourne Victory Bet365 21:00 Auckland FC vs. Perth Glory Bet365

Partidos de hoy por la final Carioca

Hora Partido Canal 16:00 Botafogo vs. Bangu Bet365

Partidos de hoy por la Liga chilena

Horarios Partidos Canales 10:00 Everton vs. Limache MAX Chile 10:00 Huachipato vs. Coquimbo Canal 13 16:00 Audax vs. Colo Colo MAX Chile 18:30 O’Higgins vs. U. Católica Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Hora Partido Canal 16:00 Águilas Dorados vs. Atlético Nacional RCN Nuestra y Bet365

Partidos de hoy en Costa Rica

Horarios Partidos Canales 19:00 Liberia vs. Guadalupe 1XBet 21:00 San Carlos vs. Alajuelense 1XBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 16:30 Barcelona SC vs. Emelec Zapping 16:30 Independiente del Valle vs. Mushuc Runa Zapping 19:00 Libertad vs. LDU Quito Zapping

Partidos de hoy por la Liga El Salvador

Horarios Partidos Canales 19:00 Inte F.A vs. Zacatecoluca Bet365 20:00 Alianza FC vs. Fuerte San Francisco Bet365 20:00 Isidro Metapán vs. Hércules Bet365 20:00 Luis Ángel Firpo vs. Águila Bet365

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canales 14:30 New York City vs. Orlando City MLS Season Pass y Apple TV 16:30 DC United vs. Inter Miami MLS Season Pass y Apple TV 19:30 Atlanta Utd vs. Real Salt Lake MLS Season Pass y Apple TV 19:30 Charlotte vs Austin FC MLS Season Pass y Apple TV 19:30 Columbus Crew vs Chicago Fire MLS Season Pass y Apple TV 19:30 Philadelphia Union vs. San Jose Earthquakes MLS Season Pass y Apple TV 20:30 Nashville SC vs. Minnesota United MLS Season Pass y Apple TV 20:30 Sporting Kansas City vs. San Diego FC MLS Season Pass y Apple TV 20:30 Louis City vs. Seattle Sounders MLS Season Pass y Apple TV 21:30 Colorado Rapids vs. Los Angeles Galaxy MLS Season Pass y Apple TV 22:30 Los Angeles FC vs. FC Dallas MLS Season Pass y Apple TV 22:30 Portland Timbers vs. Vencouver Whitecaps MLS Season Pass y Apple TV

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

Horarios Partidos Canales 16:00 Deportivo Mixco vs. Guastatoya Bet365 21:00 Marquense vs. Malacateco Bet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

Horarios Partidos Canales 18:15 Olancho vs. Platense Bet365 20:30 Choloma vs. Motagua Bet365

Partidos de hoy por la FA Cup

Horarios Partidos Canales 7:15 Mansfield vs. Arsenal ESPN y Disney Plus 12:45 Wrexham vs. Chelsea ESPN y Disney Plus 15:00 Newcastle vs Manchester City ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 Cruz Azul vs. Atlético San Luis ViX 18:00 Querétaro vs. Club América ViX 20:05 Atlas vs. Guadalajara ViX 20:06 Pachuca vs. Puebla ViX 22:00 Tigres vs. Monterrey 1xBet

Partidos de hoy amistosos en fútbol femenino

Horarios Partidos Canales 12:15 Ecuador vs Uruguay — 15:30 Perú vs. El Salvador 1XBet 17:00 Paraguay vs. Chile 1XBet 18:00 México vs. Brasil ViX

Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos

Horarios Partidos Canales 10:30 Groningen vs. Ajax ESPN 4 y Disney Plus 14:00 PSV vs. AZ Almaar Disney Plus 15:00 Excelsior vs. Heerenveen Betano

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

Horarios Partidos Canales 18:15 Deportivo Universitario vs. Alianza Bet365 20:30 Plaza Amador vs. San Francisco Bet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay

Horarios Partidos Canales 16:30 Guaraní vs. Cerro Porteño Bet365 18:30 Libertad vs. Sportivo Luqueño Bet365

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20

Horarios Partidos Canales 17:00 Ind. Medellín vs. Bolívar DGO 19:00 Flamengo vs. Estudiantes M. DGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 15:00 Progreso vs. Albion Disney Plus 18:30 Peñarol vs. Danubio Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 16:00 Zamora vs. Carabobo Bet365 17:00 Caracas vs. Dep. Táchira Bet365 19:30 Anzoátegui vs. Puerto Cabello Bet365

