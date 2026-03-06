Revisa la agenda completa de los partidos de hoy, sábado 7 de marzo. Por la Liga 1 2026, Sporting Cristal se medirá contra Alianza Atlético; también tenemos el derbi de la ‘Ciudad Imperial’ entre Cusco y Deportivo Garcilaso. Por LaLiga, Barcelona enfrentará a Athletic Club con el objetivo de mantener su diferencia con el Real Madrid. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos.
Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Moquegua vs. Sport Huancayo
|L1 MAX
|13:15
|Comerciantes Unidos vs. UTC
|L1 MAX
|15:30
|Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
|L1 MAX
|19:00
|Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Osasuna vs. Mallorca
|DSports
|10:15
|Levante vs. Girona
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:30
|Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
|DSports.
|15:00
|Athletic Club vs. Barcelona
|DSports.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Friburgo vs. Bayer Leverkusen
|Disney Plus.
|9:30
|Heidenheim vs. Hoffenheim
|Disney Plus.
|9:30
|Mainz vs. Stuttagart
|Disney Plus.
|9:30
|RB Leipzig vs. Augsburgo
|Disney Plus.
|9:30
|Wolfsburgo vs. Hamburgo
|Disney Plus.
|12:30
|Colonia vs. Borussia Dortmund
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Cagliari vs. Como
|Disney Plus
|12:00
|Atalanta vs. Udinese
|Disney Plus
|14:45
|Juventus vs. Pisa
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Al Kholood vs. Al Qadsiah
|Bet365
|14:00
|Al Nassr Riyadh vs. Neom
|Bet365
|14:00
|Al Okhdood vs. Al Fayha
|Bet365
|14:00
|Al Ettifaq vs. Al Shahbab
|Bet365
Partidos de hoy por Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1:00
|Newcastle Jets vs. WS Wanderers
|Bet365
|3:35
|Sydney FC vs. Melbourne Victory
|Bet365
|21:00
|Auckland FC vs. Perth Glory
|Bet365
Partidos de hoy por la final Carioca
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Botafogo vs. Bangu
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga chilena
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Everton vs. Limache
|MAX Chile
|10:00
|Huachipato vs. Coquimbo
|Canal 13
|16:00
|Audax vs. Colo Colo
|MAX Chile
|18:30
|O’Higgins vs. U. Católica
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Águilas Dorados vs. Atlético Nacional
|RCN Nuestra y Bet365
Partidos de hoy en Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Liberia vs. Guadalupe
|1XBet
|21:00
|San Carlos vs. Alajuelense
|1XBet
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Barcelona SC vs. Emelec
|Zapping
|16:30
|Independiente del Valle vs. Mushuc Runa
|Zapping
|19:00
|Libertad vs. LDU Quito
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga El Salvador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Inte F.A vs. Zacatecoluca
|Bet365
|20:00
|Alianza FC vs. Fuerte San Francisco
|Bet365
|20:00
|Isidro Metapán vs. Hércules
|Bet365
|20:00
|Luis Ángel Firpo vs. Águila
|Bet365
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|New York City vs. Orlando City
|MLS Season Pass y Apple TV
|16:30
|DC United vs. Inter Miami
|MLS Season Pass y Apple TV
|19:30
|Atlanta Utd vs. Real Salt Lake
|MLS Season Pass y Apple TV
|19:30
|Charlotte vs Austin FC
|MLS Season Pass y Apple TV
|19:30
|Columbus Crew vs Chicago Fire
|MLS Season Pass y Apple TV
|19:30
|Philadelphia Union vs. San Jose Earthquakes
|MLS Season Pass y Apple TV
|20:30
|Nashville SC vs. Minnesota United
|MLS Season Pass y Apple TV
|20:30
|Sporting Kansas City vs. San Diego FC
|MLS Season Pass y Apple TV
|20:30
|Louis City vs. Seattle Sounders
|MLS Season Pass y Apple TV
|21:30
|Colorado Rapids vs. Los Angeles Galaxy
|MLS Season Pass y Apple TV
|22:30
|Los Angeles FC vs. FC Dallas
|MLS Season Pass y Apple TV
|22:30
|Portland Timbers vs. Vencouver Whitecaps
|MLS Season Pass y Apple TV
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Deportivo Mixco vs. Guastatoya
|Bet365
|21:00
|Marquense vs. Malacateco
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Olancho vs. Platense
|Bet365
|20:30
|Choloma vs. Motagua
|Bet365
Partidos de hoy por la FA Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:15
|Mansfield vs. Arsenal
|ESPN y Disney Plus
|12:45
|Wrexham vs. Chelsea
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Newcastle vs Manchester City
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Cruz Azul vs. Atlético San Luis
|ViX
|18:00
|Querétaro vs. Club América
|ViX
|20:05
|Atlas vs. Guadalajara
|ViX
|20:06
|Pachuca vs. Puebla
|ViX
|22:00
|Tigres vs. Monterrey
|1xBet
Partidos de hoy amistosos en fútbol femenino
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:15
|Ecuador vs Uruguay
|—
|15:30
|Perú vs. El Salvador
|1XBet
|17:00
|Paraguay vs. Chile
|1XBet
|18:00
|México vs. Brasil
|ViX
Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Groningen vs. Ajax
|ESPN 4 y Disney Plus
|14:00
|PSV vs. AZ Almaar
|Disney Plus
|15:00
|Excelsior vs. Heerenveen
|Betano
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Deportivo Universitario vs. Alianza
|Bet365
|20:30
|Plaza Amador vs. San Francisco
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Guaraní vs. Cerro Porteño
|Bet365
|18:30
|Libertad vs. Sportivo Luqueño
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Ind. Medellín vs. Bolívar
|DGO
|19:00
|Flamengo vs. Estudiantes M.
|DGO
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Progreso vs. Albion
|Disney Plus
|18:30
|Peñarol vs. Danubio
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Zamora vs. Carabobo
|Bet365
|17:00
|Caracas vs. Dep. Táchira
|Bet365
|19:30
|Anzoátegui vs. Puerto Cabello
|Bet365
Horarios de los partidos en Perú, Ecuador y Colombia.