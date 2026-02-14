Figura de Universitario se perdería partido ante Sporting Cristal: "Lesión compleja"

Universitario superó con éxito su partido ante Cienciano en el Monumental y los derrotaron 2-1. A pesar de que se les complicó el partido en los últimos minutos, el equipo de Javier Rabanal se quedó con los tres puntos. Ahora ya piensan en su próximo rival: Sporting Cristal. Los cremas volverán a jugar en el Gallardo después de años y lo harán con algunas bajas.

Según lo confirmado por el periodista Gustavo Peralta, jugadores como Edison Flores y José Rivera podrían volver ante el equipo celeste, pero el que tendría nulas chances es el defensa Anderson Santamaría. Lo han venido evaluando y comentan que es una 'lesión compleja'. Si no está al 100%, es más que seguro que no lo van a arriesgar.

Video: L1MAX

El DT cremaa no se va a desesperar porque tiene varias opciones en la defensa, como por ejemplo con Cain Fará. El defensa argentino ha sabido ganarse su lugar en el equipo titular y está teniendo un gran rendimiento. Junto con Williams Riveros y César Inga está haciendo las cosas bien. Cuando regresen Santamaría y Di Benedetto, tendrá que esforzarse para no perder el puesto.

¿Cuándo es el Sporting Cristal vs. Universitario?

Sporting Cristal enfrentará a Universitario por la fecha 4 del Torneo Apertura. El partido está programado para el sábado 21 de febrero a las 4:00 pm (hora peruana), se jugará en el estadio Alberto Gallardo después de varios años.