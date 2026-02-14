Rabanal dio rotundo calificativo a debut de Sekou Gassama con Universitario: "La parte física..."

Universitario de Deportes venció por 2-1 a Cienciano en el Estadio Monumental y sigue sumando victorias esenciales en este inicio de la Liga 1 2026. En este encuentro se dio uno de los sucesos más esperados por los hinchas: el debut de Sekou Gassama. El senegalés sumó sus primeros minutos como crema y Javier Rabanal no dudó en dejar una firme opinión de su rendimiento.

Javier Rabanal dio rotundo calificativo a debut de Sekou Gassama

Sobre el minuto 60, Javier Rabanal decidió apostar por el ingreso de Sekou Gassama, permitiendo que sumara sus primeros minutos con la camiseta de la 'U'. El senegalés estuvo varios minutos en campo, pero su aporte en el equipo fue relativamente bajo, siendo recordado por fallar una ocasión clara sobre el final del encuentro.

Precisamente, en la conferencia de prensa, el técnico de Universitario fue consultado por su evaluación del desempeño del senegalés y fue claro al señalar que aún le falta mejorar para poder destacar con el equipo. Según indicó, el apartado físico es una de sus mejores virtudes que ha mejorado; sin embargo, recalcó que aún anda falto de ritmo futbolístico.

Video: Inka Digital TV

"La parte física ya la tiene completa, pero jugar al fútbol es diferente, le falta un poquito. Creo que se ha visto que en el juego aéreo nadie lo puede parar. Soy positivo porque se ha quitado los nervios del debut y creo que Gassama ha dado algunos detalles de lo que puede hacer y seguirá trabajando para darnos un poquito más", expresó el estratega.

No obstante, las palabras del técnico crema han sorprendido a más de un hincha, ya que en los últimos minutos se le vio al atacante de 30 años con un severo cansancio físico. De hecho, el propio Gassama lo confirmó en la zona mixta tras el partido.

Javier Rabanal reveló conversación con Sekou Gassama

Por otro lado, Rabanal reveló que conversó con el senegalés en el vestuario, donde le remarcó la enorme acogida que recibió por parte de los hinchas en su ingreso, donde fue ovacionado por casi todo el Monumental.

"Hablé con Sekou Gassama en el vestuario y le dije que no pude esperar un acogida mejor que la que ha tenido la hinchada con él, eso le tiene que dar confianza. No se debe obsesionar cuando tenga un murmullo cuando falla porque eso es normal con esta hinchada", aseveró.