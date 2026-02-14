Sekou Gassama debutó con Universitario y dejó firme opinión sobre Álex Valera: "Es un..."

Sekou Gassama es uno de los grandes fichajes de Universitario de Deportes y antes de su llegada de especuló sobre su estado físico tras no haber sido parte de la pretemporada del primer equipo. Después de tener su primer partido con la camiseta 'crema', en jugador español no dudó en dejar sus primeras sensaciones.

A pesar del poco ritmo futbolístico que tenía antes de su llegada a Universitario, el tricampeón del fútbol peruano anunció su refuerzo. El hincha crema ha demostrado tener una alta expectativa con su llegada, pe lo cierto es que tendrá que ganarse un lugar en la delantera y su competidor es nada más y nada menos que Álex Valera.

Sekou Gassama dio firme concepto sobre Valera

Álex Valera es el titular indiscutible en Universitario y fue gracias a sus goles que lograron el tricampeonato. Ahora, con la llegada de Sekou Gassama, se espera que Javier Rabanal encuentre más alternativas en el ataque para demostrar su solvencia goleadora. Tras realizar su primer partido con el cuadro merengue, el senegalés-español, no dudó en referirse a la importancia de Álex Valera y lo que significa para el equipo.

"No todos los partidos son fáciles, somos la 'U' y siempre quieren ganarnos. Valera es un pilar para nosotros. Nos tenemos que ir adaptando", sostuvo el delantero de 30 años que no pudo concretar las chances de gol cuando estuvo en el área ante Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura.

(Video: Entre bolas)

El próximo partido de Universitario será ante Sporting Cristal, fuerte candidato por la lucha del título nacional. Los 'celestes' serán locales en busca de conseguir los tres puntos que no pudieron obtener ante Melgar. El cotejo se jugará a las 16:00 horas el sábado 21 de febrero.