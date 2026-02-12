Seleccionado peruano se despide de Universitario con emotivo mensaje: "Muchas gracias"

Universitario de Deportes tiene como firme objetivo poder ganar la gran mayoría de partidos en este inicio de la temporada y encaminarse a la obtención del tetracampeonato de la Liga 1. Para ello, los cremas buscan contar con el apoyo de cada una de sus figuras principales; sin embargo, un seleccionado peruano acaba de anunciar su salida del equipo.

Seleccionado peruano se despide de Universitario con emotivo mensaje

Uno de los jugadores más prometedores de los cremas era Rafael Guzmán, futbolista surgido de sus divisiones menores y que recientemente acaba de concretar su fichaje por el Real Betis de España, donde integrará el Juvenil A. En ese sentido, el defensa nacional acaba de dejar un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, Guzmán se despidió del club de sus amores señalando que fue un gran privilegio el haber podido defender la camiseta crema en los últimos tres años, donde vivió desde dentro la campaña que consagró como tricampeón a Universitario.

Rafael Guzmán dejó mensaje de despedida de Universitario.

"18 años de hincha, 3 años vistiendo tus colores y tuve el privilegio de poder vivir desde dentro haberte visto tricampeón. Me siento orgulloso de haber podido sentir lo que significa vestir tu camiseta durante estos 3 años, tiempo que para mí ha significado un sin fin de experiencias que me llevo en el corazón", empezó el jugador.

Asimismo, el zaguero agradeció al club y sus trabajadores por haber sido parte de su formación deportiva. Sin embargo, dejó en claro que espera retornar en un futuro para poder destacar con el equipo y darle alegrías a los hinchas.

"Siempre voy a estar agradecido con cada persona trabajadora del club que me hizo ser una mejor persona y jugador. Y lo más importante agradecer a cada compañero con el que pude compartir y aprender tanto, siempre me hicieron sentir en familia. Ojalá en un futuro lejano poder volver y darle alegrías a la hinchada más grande. Muchas gracias Universitario", culminó el jugador en su pronunciamiento.

Rafael Guzmán fue convocado con la selección peruana

El central de 18 años ha formado parte de las divisiones menores de la selección peruana, siendo figura en cada una de ellas. No obstante, su gran rendimiento con el equipo de reserva de Universitario lo llevó a ser considerado en la nómina para los últimos amistosos de la 'Bicolor' en Rusia.