Dejó Universitario y ahora mítico club lo luce como su refuerzo tras lograr primera victoria

Universitario de Deportes ha logrado fichar a varios futbolistas de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores; sin embargo, otros jugadores decidieron irse de forma sorpresiva. Actualmente, se destacan como brillantes fichajes dentro del equipo, como es el caso de Rodrigo Ureña en Millonarios FC.

Se fue de Universitario de forma sorpresiva y ahora mítico club lo luce como su brillante fichaje tras lograr primera victoria

Millonarios FC de Colombia logró su primera victoria del 2026 al ganar por 1-0 a Águilas Doradas en la jornada 6 del Apertura de la Categoría Primera A, rompiendo así su racha de empates y derrotas.

Tras ello, el club colombiano fue enfático al destacar en sus redes sociales a Rodrigo Ureña como una de sus piezas clave para alcanzar el primer triunfo de la temporada actual. "Rodri", junto con una foto, se puede apreciar en sus publicaciones más destacadas.

Millonarios FC lució a Rodrigo Ureña, ex Universitario de Deportes, como su flamante refuerzo tras lograr primera victoria del 2026.

De esta forma, Millonarios FC logró cortar los resultados de empates y derrotas de la mano del volante chileno Ureña y, asimismo, de otra figura de Universitario, como Fabián Bustos, quien ahora es el técnico del cuadro de Colombia.

Rodrigo Ureña, ex Universitario, es nuevo jugador de Millonarios FC

Rodrigo Ureña tenía entre sus decisiones quedarse una temporada más en Universitario; sin embargo, fiel a sus convicciones de asumir nuevos retos que lo motiven como futbolista profesional, fichó por Millonarios FC de Colombia hasta diciembre de 2027.

Rodrigo Ureña dejó Universitario para fichar por Millonarios FC de cara al 2026.

Millonarios FC logró primera victoria del 2026

Bajo la dirección del exentrenador de Universitario de Deportes, Bustos, Millonarios venció 1 a 0 a Águilas Doradas en la sexta fecha y así logró su primera victoria del 2026. Anteriormente, estos fueron sus resultados: