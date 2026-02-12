Alineaciones Universitario vs Cienciano: el imponente once de los cremas para ganar en el Monumental

Momento de un partidazo en el Estadio Monumental entre Universitario vs Cienciano por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los cremas llegan de un empate ante Cusco FC, mientras que el 'Papá' está con la motivación a tope tras un abultado marcador contra Juan Pablo II. Dado este panorama, conoce las alineaciones que alistan los estrategas en busca de los tres puntos.

PUEDES VER: Kevin Ortega y Alejandro Villanueva recibieron fuerte sanción tras penal cobrado a Universitario

Alineación de Universitario

Este es el once que trabaja Universitario para el duelo en el Estadio Monumental: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, César Inga, Hugo Ancajima, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

De no haber inconvenientes, todo apunta a que Javier Rabanal mantendrá su once tal cual lo visto ante Cusco FC en la Ciudad Imperial. El estratega español no desea hacer muchas variantes al tener una formación definida para afrontar la Liga 1 2026. Eso sí, hay novedades en la lista de convocados que podrían tener minutos dentro del campo.

Uno de ellos es el senegalés-español Sekou Gassama, quien luego de estar ausente en la "Noche Crema" y las dos primeras jornadas del Apertura, ahora estará en la nómina oficial de los inscritos para el choque ante Cienciano en el Monumental. Todo dependerá del técnico si desea darle sus primeros minutos con camiseta 'merengue'.

Universitario quiere seguir fuerte en casa en la Liga 1 2026.

Alineación de Cienciano

Este es el once que trabaja Cienciano en busca de dar el batacazo en el recinto de Ate: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

El conjunto liderado por Horacio Melgarejo no tuvo un inicio de temporada al caer 2-0 ante FBC Melgar en Arequipa. Sin embargo, recobró la confianza de los hinchas con un aplastante 6-1 a Juan Pablo II de Chongoyape. Un triplete de Carlos Garcés que será titular ante los cremas en esta tercera jornada del Apertura.