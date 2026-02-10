Confirmado: Javier Rabanal tomará firme decisión con el delantero Sekou Gassama en pleno Apertura

Luego del empate 1-1 ante Cusco FC, Universitario de Deportes se mentaliza en el próximo partido ante Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Esta jornada se perfila para ser más que especial para el delantero Sekou Gassama, quien parece tener todo listo para hacer su tan anhelado estreno con camiseta crema esta temporada.

La decisión que tomará Javier Rabanal con Sekou Gassama en Universitario

De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de MAX', el entrenador de la 'U' tiene decidido que el atacante español-senegalés sume sus primeros minutos con el conjunto estudiantil frente al 'Papá' en el Estadio Monumental de Ate.

Sekou Gassama apunta a tener minutos con Universitario ante Cienciano/Foto: X

"A mi me parece que a Silveira todavía no lo ve completamente bien para hacerlo debutar al brasileño, quizá podría tener chances para la tercera fecha donde sale en lista Gassama por ejemplo. Va a tener oportunidad de debutar", expresó el comunicador.

Es válido recordar que, el ariete extranjero ha venido trabajando arduamente en la pretemporada merengue a fin de quedar 100% listo para su estreno con Universitario de Deportes este 2026.

Según los reportes, después de los últimos entrenamientos desde Campo Mar, el futbolista de 30 años dejó impresionado al comando técnico de Javier Rabanal, en su objetivo de estar en óptimas condiciones para jugar en el Torneo Apertura 2026.

A propósito de ello, previo al viaje a Cusco, el estratega europeo fue consultado respecto al próximo estreno del delantero de talla internacional esta temporada y dejó en claro que viene respondiendo bien a los entrenamientos por lo que se acerca su debut oficial. "No le queda mucho. Una semana mas o menos andará listo", sostuvo el DT para Jax Latin Media.