CONAR toma firme decisión y designa nuevo árbitro para el Universitario vs Cienciano
Luego de la polémica de Kevin Ortega en el pasado partido de Universitario, CONAR toma firme medida para designar la terna arbitral de la fecha 3.
Universitario de Deportes fue uno de los clubes protagonistas en la segunda jornada del Torneo Apertura. No necesariamente por el marcador obtenido ante Cusco FC, sino por el polémico final que le afectó en el resultado final y que generó toda una ola de reclamos durante la semana. Bajo este panorama, CONAR definió al juez para el siguiente choque de los cremas ante Cienciano en el Estadio Monumental.
CONAR definió al árbitro para el Universitario vs Cienciano
LÍBERO pudo conocer que Jordi Espinoza será el árbitro principal para el partido entre Universitario vs Cienciano por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos se verán cara a cara en el recinto de Ate, con la finalidad de sumar tres puntos que lo mantengan en la pelea del campeonato.
Del mismo modo, Micke Palomino será el juez que tomará responsabilidad en el VAR, por lo que todo se encuentra definido para los siguientes 90 minutos en el Monumental. Recordemos, que los cremas vienen de igualar 1-1 ante Cusco FC, mientras que Cienciano consiguió la primera goleada del 2026 al superar por 6-1 a Juan Pablo II.
Jordi Espinoza y Micke Palomino, los jueces principales del Universitario vs Cienciano.
Kevin Ortega fue sancionado por CONAR
Dado los acontecimientos en el pasado duelo entre Cusco FC vs Universitario, Kevin Ortega, junto a Alejandro Villanueva que se encontraba en el VAR, fueron sancionados por la CONAR. Recalcar, que esta medida solo corresponde al ámbito nacional, más no una repercusión en su desempeño en partidos de índole internacional.
"Kevin Ortega y Alejandro Villanueva serán sancionados. No fue penal el cobrado ante Cusco FC. No es una decisión personal, sino de la Unidad Técnica que emite su informe. Es una decisión conjunta con el Departamento de Arbitraje", informó el presidente de la CONAR, Juan Manuel Sulca, al programa "Fútbol Satélite".
