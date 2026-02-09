Partidos de Liga 1 Perú: programación y dónde ver la fecha 3 por el Torneo Clausura 2026

0
Con solo dos fechas jugadas, la Liga 1 2026 encendió los ánimos de los hinchas y sobre todo la polémica, sin embargo, la nueva jornada promete más duelos intensos. Sigue la programación.

Shirley Marcelo
Partidos de la Liga 1 2026.
Partidos de la Liga 1 2026. | composición Líbero
La Liga 1 2026 se pone intensa y la polémica tras la segunda jornada de partidos, pero es solo el inicio de la competencia, pues en la tercera fecha se avecinan duelos con pronóstico reservado, que podrían volver a causar remezones en lo que va del Torneo Apertura. No te pierdas la agenda de compromisos, que arrancan desde el viernes 13 de febrero hasta el domingo 15.

Partidos de la Liga 1: fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de febrero

  • UTC vs Cusco FC - 3.00 p. m.
    Estadio Héroes de San Ramón
  • Universitario vs Cienciano - 8.30 p. m.
    Estadio Monumental

Sábado 14 de febrero

  • D. Garcilaso vs ADT - 1.00 P. M.
    Estadio Garcilaso de la Vega
  • Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 3.15 p. m.
    Estadio C. D. Juan Pablo II
  • Sport Boys vs Atlético Grau - 5.30 p. m.
    Estadio Miguel Grau
  • Alianza Atlético vs Alianza Lima - 8.00p. m.
    Estadio IPD Mansiche

Domingo 15 de febrero

  • Sport Huancayo vs CJ Cajamarca - 1.00 p. m.
    Estadio IPD de Cajamarca
  • Comerciantes Unidos vs Los Chankas - 3.15 p. m.
    Estadio Juan Mandonado
  • FBC Melgar vs CD Moquegua - 6.30 p. m.
    Estadio Monumental UNSA

Tabla de posiciones Liga 1 2026

EquipoPJDGPuntos
1. UTC236
2. Melgar236
3. Alianza Lima226
4. Universitario224
5. Los Chankas214
6. Cienciano233
7. Alianza Atlético203
8. Comerciantes Unidos203
9. ADT2-13
10. FC Cajamarca101
11. Dep. Garcilaso101
12. Sporting Cristal2-11
13. Sport Boys2-11
14. Sport Huancayo2-11
15. Atlético Grau2-21
16. Cusco FC2-11
17. Juan Pablo II2-51
18. CD Moquegua2-20

¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?

Todos los encuentros del fútbol peruano en la temporada 2026 tendrán una única casa televisiva: L1 MAX. Tanto el Torneo Apertura como el Clausura se transmitirán por esta señal, la cual forma parte de la parrilla de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, BestCable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, garantizando así cobertura total del campeonato.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

