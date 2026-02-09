Partidos de Liga 1 Perú: programación y dónde ver la fecha 3 por el Torneo Clausura 2026

La Liga 1 2026 se pone intensa y la polémica tras la segunda jornada de partidos, pero es solo el inicio de la competencia, pues en la tercera fecha se avecinan duelos con pronóstico reservado, que podrían volver a causar remezones en lo que va del Torneo Apertura. No te pierdas la agenda de compromisos, que arrancan desde el viernes 13 de febrero hasta el domingo 15.

Partidos de la Liga 1: fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de febrero

UTC vs Cusco FC - 3.00 p. m.

Estadio Héroes de San Ramón

Universitario vs Cienciano - 8.30 p. m.

Estadio Monumental

Sábado 14 de febrero

D. Garcilaso vs ADT - 1.00 P. M.

Estadio Garcilaso de la Vega

Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 3.15 p. m.

Estadio C. D. Juan Pablo II

Sport Boys vs Atlético Grau - 5.30 p. m.

Estadio Miguel Grau

Alianza Atlético vs Alianza Lima - 8.00p. m.

Estadio IPD Mansiche

Domingo 15 de febrero

Sport Huancayo vs CJ Cajamarca - 1.00 p. m.

Estadio IPD de Cajamarca

Comerciantes Unidos vs Los Chankas - 3.15 p. m.

Estadio Juan Mandonado

FBC Melgar vs CD Moquegua - 6.30 p. m.

Estadio Monumental UNSA

Tabla de posiciones Liga 1 2026

Equipo PJ DG Puntos 1. UTC 2 3 6 2. Melgar 2 3 6 3. Alianza Lima 2 2 6 4. Universitario 2 2 4 5. Los Chankas 2 1 4 6. Cienciano 2 3 3 7. Alianza Atlético 2 0 3 8. Comerciantes Unidos 2 0 3 9. ADT 2 -1 3 10. FC Cajamarca 1 0 1 11. Dep. Garcilaso 1 0 1 12. Sporting Cristal 2 -1 1 13. Sport Boys 2 -1 1 14. Sport Huancayo 2 -1 1 15. Atlético Grau 2 -2 1 16. Cusco FC 2 -1 1 17. Juan Pablo II 2 -5 1 18. CD Moquegua 2 -2 0

¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?

Todos los encuentros del fútbol peruano en la temporada 2026 tendrán una única casa televisiva: L1 MAX. Tanto el Torneo Apertura como el Clausura se transmitirán por esta señal, la cual forma parte de la parrilla de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, BestCable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, garantizando así cobertura total del campeonato.