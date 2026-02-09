- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Cajamarca vs Garcilaso
- Argentina vs Perú
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Partidos de Liga 1 Perú: programación y dónde ver la fecha 3 por el Torneo Clausura 2026
Con solo dos fechas jugadas, la Liga 1 2026 encendió los ánimos de los hinchas y sobre todo la polémica, sin embargo, la nueva jornada promete más duelos intensos. Sigue la programación.
La Liga 1 2026 se pone intensa y la polémica tras la segunda jornada de partidos, pero es solo el inicio de la competencia, pues en la tercera fecha se avecinan duelos con pronóstico reservado, que podrían volver a causar remezones en lo que va del Torneo Apertura. No te pierdas la agenda de compromisos, que arrancan desde el viernes 13 de febrero hasta el domingo 15.
Partidos de la Liga 1: fecha 3 del Torneo Apertura 2026
Viernes 13 de febrero
- UTC vs Cusco FC - 3.00 p. m.
Estadio Héroes de San Ramón
- Universitario vs Cienciano - 8.30 p. m.
Estadio Monumental
Sábado 14 de febrero
- D. Garcilaso vs ADT - 1.00 P. M.
Estadio Garcilaso de la Vega
- Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 3.15 p. m.
Estadio C. D. Juan Pablo II
- Sport Boys vs Atlético Grau - 5.30 p. m.
Estadio Miguel Grau
- Alianza Atlético vs Alianza Lima - 8.00p. m.
Estadio IPD Mansiche
Domingo 15 de febrero
- Sport Huancayo vs CJ Cajamarca - 1.00 p. m.
Estadio IPD de Cajamarca
- Comerciantes Unidos vs Los Chankas - 3.15 p. m.
Estadio Juan Mandonado
- FBC Melgar vs CD Moquegua - 6.30 p. m.
Estadio Monumental UNSA
Tabla de posiciones Liga 1 2026
|Equipo
|PJ
|DG
|Puntos
|1. UTC
|2
|3
|6
|2. Melgar
|2
|3
|6
|3. Alianza Lima
|2
|2
|6
|4. Universitario
|2
|2
|4
|5. Los Chankas
|2
|1
|4
|6. Cienciano
|2
|3
|3
|7. Alianza Atlético
|2
|0
|3
|8. Comerciantes Unidos
|2
|0
|3
|9. ADT
|2
|-1
|3
|10. FC Cajamarca
|1
|0
|1
|11. Dep. Garcilaso
|1
|0
|1
|12. Sporting Cristal
|2
|-1
|1
|13. Sport Boys
|2
|-1
|1
|14. Sport Huancayo
|2
|-1
|1
|15. Atlético Grau
|2
|-2
|1
|16. Cusco FC
|2
|-1
|1
|17. Juan Pablo II
|2
|-5
|1
|18. CD Moquegua
|2
|-2
|0
¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?
Todos los encuentros del fútbol peruano en la temporada 2026 tendrán una única casa televisiva: L1 MAX. Tanto el Torneo Apertura como el Clausura se transmitirán por esta señal, la cual forma parte de la parrilla de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, BestCable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, garantizando así cobertura total del campeonato.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90