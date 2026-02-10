0

Confirmado: partido entre Alianza Lima y Sport Boys se jugará con doble hinchada

Se confirmó que el duelo entre Alianza Lima ante Sport Boys se estará jugando con la hinchada de ambos equipos y que será en el Estadio Nacional.

Jasmin Huaman
Alianza Lima y Sport Boys jugarán en el Estadio Nacional.
La rivalidad entre Alianza Lima y Sport Boys es una de las más conocidas en el fútbol peruano. A falta de conocer la fecha para el encuentro entre ambos equipos con la localía de los 'rosados', se reveló que el duelo se jugará en el Estadio Nacional y también será con doble hinchada.

Alianza Lima recibirá a Sport Boys por la fecha 4 en Matute.

En la primera parte de la temporada, Alianza Lima jugará como local antes Sport Boys, pero para la segunda etapa del campeonato local, el equipo del Callao definió que su localía ante los blanquiazules será en el Estadio Nacional y, sorprendentemente, se jugará con la hinchada de ambos equipos.

Partido entre Alianza Lima y Sport Boys se jugará en el Estadio Nacional

A pesar de que todavía falta por conocerse la fecha en la que se estarán enfrentando ambos equipos en la segunda rueda de la Liga 1, el administrador de Sport Boys, Martín Noriega, conversó con L1 MAX y reveló que el encuentro donde los rosados serán locales, se jugará en el Nacional y también se contará con doble hinchada. Lo mismo ocurrirá con su enfrentamiento contra Universitario de Deportes.

Alianza Lima

Sport Boys jugará como local en el Estadio Nacional.

Por lo pronto, el partido más próximo entre Alianza Lima vs Sport Boys será por la fecha 4 del Torneo Apertura. Para este cotejo, los blanquiazules serán locales y se jugará en el estadio Alejandro Villanueva.

La balanza de historial entre ambos está a favor de Alianza Lima, al menos en los últimos cinco partidos donde Sport Boys solamente ganó uno de los duelos y el resto terminó con marcador a favor de los dirigidos por Pablo Guede.

