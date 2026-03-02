Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por ESPN: a qué hora juega y dónde ver la Copa Sudamericana

Momento de un partidazo entre Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Dicho cotejo se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo este martes 3 de marzo a partir de las 21:00 horas locales (02:00 horas GMT). La transmisión de este encuentro va por ESPN en Disney Plus.

Llegó el día que ambos elencos aguardaban para su estreno internacional. Si bien deben afrontar un choque de eliminación directa, es claro que la sensación de un torneo Conmebol está palpitando en cada uno de los protagonistas. El elenco del 'Vendaval' quiere hacer historia y se muda a Trujillo para recibir a los cusqueños.

El plantel piurano viene de afrontar un duro encuentro ante ADT en el Estadio Campeones del 36, en el que quedaron igualados 0-0 a lo largo de los 90 minutos. Un marcador que en la décima casilla con seis unidades y con tres empates consecutivos que le dan chance en este arranque del Torneo Apertura.

Por su parte, Deportivo Garcilaso fue local ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. El equipo celeste estaba rescatando un empate agónico ante el 'Papá', pero un descuido defensivo le hizo perder el partido gracias a la anotación de Matías Succar. Ahora, tratará de lavarse la cara en esta fase preliminar de Sudamericana ante Alianza Atlético, sabiendo que tienen una chance para acceder a un campeonato internacional.

Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso juegan por la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso se juega este martes 3 de marzo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Ambos elencos tienen el deseo de acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, por lo que darán todo de sí en busca de la victoria.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso?

Este choque de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 entre Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso inicia a partir de las 21:00 horas locales (02:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 20:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 21:00 horas

Venezuela, Bolivia: 22:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 23:00 horas

España: 03:00 horas (miércoles 4 de marzo)

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso va por ESPN en Disney Plus para toda Latinoamérica. Esto podrás sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: Paramount+

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports, fuboTV

Posibles alineaciones de Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético: Hermoza, Quiñones, Luján, Villegas, Alburqueque, Fernández, Barreda, Pérez, Lupu, Larios y Valladolid.

Deportivo Garcilaso: Zubczuk, Núñez, Benincasa, Gómez, Canales, Torrejón, Da Silva, Sandoval, González, Arancibia y Graneros.

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Alianza Atlético se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Deportivo Garcilaso por la fase preliminar de la Copa Libertadores. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: