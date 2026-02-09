CONAR decidió no difundir audios del VAR de la fecha 2 pese a polémicas con Universitario y Boys

A través de un comunicado oficial, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) informó a los hinchas de la Liga 1 que no difundirá los audios del VAR de la fecha 2 y a partir de la jornada 3 los emitirá de forma pública, a pesar de las polémicas arbitrales generadas en los partidos de Universitario de Deportes ante Cusco FC y Sport Boys frente a ADT.

CONAR decidió no difundir los audios del VAR de la fecha 2 pese a polémicas con Universitario de Deportes y Sport Boys

Universitario y Sport Boys comunicaron a sus hinchas que, debido a las decisiones de los árbitros Kevin Ortega y Edwin Ordoñez, respectivamente, fueron perjudicados en sus encuentros de la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Asimismo, solicitaron a la Comisión Nacional de Árbitros que de forma inmediata difundan los audios del VAR para esclarecer los hechos y las decisiones de la terna arbitral dentro de la cabina del video arbitraje.

Sin embargo, este lunes 9 de febrero de 2026, la CONAR informó a la opinión pública que, por políticas de transparencia, difundirá de manera oficial los audios del VAR a partir de la fecha 3, dejando de lado los pedidos de ambas escuadras.

Comunicado de la CONAR en medio de las polémicas arbitrales con Universitario y Sport Boys.

"La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) informa a la opinión pública que, en el marco de sus atribuciones y en concordancia con las políticas de transparencia, ha dispuesto que los audios del VAR correspondientes a los partidos de la Liga 1 Te Apuesto 2026 sean de carácter público", inicia el comunicado.

"En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la CONAR difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana", continúa.

"La CONAR reafirma su compromiso permanente con la capacitación y el fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional, con el objetivo de elevar el nivel profesional y preservar la transparencia e integridad de todas las competiciones", concluyen.

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ha dejado en claro que difundirá los audios del VAR de todos los partidos del Torneo Apertura de la Liga 1 a partir de la fecha 3.