Universitario vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1: cuándo juega, horario, pronóstico y dónde ver

Universitario vs Cusco FC se enfrentarán cara a cara este sábado 7 de febrero en un partido con pronóstico reservado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad imperial. El compromiso que corresponde a la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 iniciará desde 8.00 p. m. y se transmitirá vía L1 MAX. Sigue toda la incidencia del duelo, minuto a minuto.

Universitario vs Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

Universitario afronta el arranque de la Liga 1 con la ilusión intacta de volver a pelear en lo más alto. El conjunto crema llega a esta segunda fecha con confianza, tras un inicio positiva, y ahora deberá trasladar ese buen momento a una de las plazas más exigentes del torneo: la ciudad del Cusco.

Universitario vs Cusco FC

El equipo dirigido por Javier Rabanal mostró solidez en su estreno ante ADT y dejó buenas sensaciones con la victoria. Con ese impulso, buscará sumar nuevamente, aunque el contexto no será sencillo. La altura y la condición de local de Cusco FC suelen marcar diferencia, por lo que el compromiso se perfila como una prueba clave para medir el carácter del plantel visitante.

Cusco FC, por su parte, intentará hacerse fuerte en casa luego de un arranque adverso. El cuadro de Miguel Rondeli necesita reaccionar rápidamente y sabe que un partido ante la representa una oportunidad ideal para reivindicarse frente a su gente para apuntar hacia su objetivo.

Los antecedentes recientes entre ambos equipos reflejan duelos intensos y con goles. Con realidades distintas pero enfoques claros, Universitario y Cusco FC protagonizarán un choque que se perfila como el más atractivo de la jornada que promete emociones en la Liga 1.

Universitario vs Cusco FC: posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero, César Inga, Caín Fara, Anderson Santamaría, Jesús Castillo, José Carabalí, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Hugo Ancajima, Lisandro Alzugaray, Álex Valera.

Lista de Universitario.

Cusco FC: Pedro Diaz, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Facundo Callejo.

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

El partido entre Universitario vs. Cusco FC, que corresponde a la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, iniciará desde las 8.00 p. m. de acuerdo al horario peruano. Sigue la lista de horarios

México: 7.00 p.m.

Perú: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC EN VIVO?

La transmisión del duelo entre Universitario vs. Cusco FC, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, se emitirá a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Cabe destacar que ese canal está incluido en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV. y Win TV.

¿Qué canal transmite Universitario vs Cusco FC?

Canadá: Fanatiz Canada

México: Fanatiz Mexico

Perú: Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA

EE. UU.: Fanatiz USA

Universitario vs Cusco FC pronóstico: apuestas y cuotas

APUESTAS CUSCO FC EMPATE UNIVERSITARIO Betsson 2.90 2.80 2.68 Betano.pe 3.05 2.87 2.85 bet365 2.70 3.10 2.60 1xBet 2.85 2.85 2.65 CoolbetLATAM 2.80 2.97 2.75 DoradoBet 3.00 2.75 2.71

Universitario vs Cusco FC: últimos enfrentamientos

Universitario 3-2 Cusco | 27.09.25

Cusco 2-0 Universitario | 03.05.25

Cusco 1-1 Universitario | 20.08.24

Universitario 1-0 Cusco | 12.03.24

Cusco 1-1 Universitario | 21.10.23

¿Dónde juega Universitario vs Cusco FC?

Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El duelo entre Universitario y Cusco FC está programado para este sábado 7 de febrero y se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario cusqueño con aforo para más de 42 mil espectadores.

Entradas del Cusco FC vs Universitario:

Estos son los precios de las entradas al partido Cusco FC vs Universitario.