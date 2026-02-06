Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 2 del Apertura
Conoce qué equipos lograron sumar en la fecha 2 del Apertura y cuáles son las nuevas posiciones de la Liga 1 2026. Alianza, Universitario y Sporting Cristal son favoritos.
Empezó la acción en la Liga 1 2026 con importantes partidos. Los clubes que buscan salir campeones, tendrán que comenzar a marcar distancia desde el inicio si quieren demostrar superioridad. Alianza Lima, Universitario, Cusco FC, Melgar y Sporting Cristal son serios candidatos a quedarse con el título. Revisa los resultados y posiciones de la segunda fecha del Torneo Apertura.
Tabla de posiciones Liga 1 2026
|Equipo
|PJ
|DG
|Puntos
|UTC
|2
|3
|6
|Melgar
|1
|2
|3
|Universitario
|1
|2
|3
|Alianza Lima
|1
|1
|3
|Alianza Atlético
|1
|1
|3
|Comerciantes Unidos
|1
|1
|3
|Juan Pablo II
|1
|0
|1
|FC Cajamarca
|1
|0
|1
|Sport Boys
|1
|0
|1
|Sporting Cristal
|1
|0
|1
|Los Chankas
|1
|0
|1
|Deportivo Garcilaso
|1
|0
|1
|Sport Huancayo
|1
|-1
|0
|Cusco
|1
|-1
|0
|Moquegua
|2
|-2
|0
|Cienciano
|1
|-2
|0
|Grau
|1
|-2
|0
|AD Tarma
|1
|-2
|0
Liga 1 2026 partidos
Viernes 6 de febrero
- Moquegua 2-3 UTC | Estadio 25 de noviembre
Sábado 7 de febrero
- AD Tarma vs Sport Boys | Estadio Unión Tarma
- Grau vs Sport Huancayo | Estadio Campeones del 36
- Cusco vs Universitario | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 8 de febrero
- Sporting Cristal vs Melgar | Estadio Alberto Gallardo
- Los Chankas vs Alianza Atlético | Estadio Municipal Los Chankas
- Cienciano vs Juan Pablo II | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | Estadio Alejandro Villanueva
Lunes 9 de febrero
- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso | Estadio Héroes de San Ramón
Formato de la Liga 1 2026
- Clasifican a semifinales los ganadores del Apertura, Clausura, primero del acumulado y segundo del acumulado.
- Los ganadores del Apertura y Clausura deben terminar entre los 7 primeros del acumulado para disputar la semifinal.
- En caso un mismo equipo sea el ganador del Apertura y Clausura será campeón nacional.
- Para definir al subcampeón, el tercero y cuarto del acumulado se medirán y el ganador se enfrentará al segundo del acumulado.
- El Torneo Apertura tendrá 17 fechas.
- El Torneo Clausura tendrá 17 fechas.
Canal oficial para ver todos los partidos de la Liga 1 2026
Durante todo el 2026, los partidos de la Liga 1 2026, sin excepción, se podrán ver a través de la señal de L1 MAX. Esto quiere decir que se podrá disfrutar del Torneo Apertura y el Torneo Clausura en el mismo canal que está disponible en los servicios de Movistar TV, Direc TV, Claro, Win, Mi Fibra, BestCable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú.
