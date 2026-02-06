Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 2 del Apertura

Empezó la acción en la Liga 1 2026 con importantes partidos. Los clubes que buscan salir campeones, tendrán que comenzar a marcar distancia desde el inicio si quieren demostrar superioridad. Alianza Lima, Universitario, Cusco FC, Melgar y Sporting Cristal son serios candidatos a quedarse con el título. Revisa los resultados y posiciones de la segunda fecha del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones Liga 1 2026

Equipo PJ DG Puntos UTC 2 3 6 Melgar 1 2 3 Universitario 1 2 3 Alianza Lima 1 1 3 Alianza Atlético 1 1 3 Comerciantes Unidos 1 1 3 Juan Pablo II 1 0 1 FC Cajamarca 1 0 1 Sport Boys 1 0 1 Sporting Cristal 1 0 1 Los Chankas 1 0 1 Deportivo Garcilaso 1 0 1 Sport Huancayo 1 -1 0 Cusco 1 -1 0 Moquegua 2 -2 0 Cienciano 1 -2 0 Grau 1 -2 0 AD Tarma 1 -2 0

Liga 1 2026 partidos

Viernes 6 de febrero

Moquegua 2-3 UTC | Estadio 25 de noviembre

Sábado 7 de febrero

AD Tarma vs Sport Boys | Estadio Unión Tarma

Grau vs Sport Huancayo | Estadio Campeones del 36

Cusco vs Universitario | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de febrero

Sporting Cristal vs Melgar | Estadio Alberto Gallardo

Los Chankas vs Alianza Atlético | Estadio Municipal Los Chankas

Cienciano vs Juan Pablo II | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 9 de febrero

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso | Estadio Héroes de San Ramón

Formato de la Liga 1 2026

Clasifican a semifinales los ganadores del Apertura, Clausura, primero del acumulado y segundo del acumulado.

Los ganadores del Apertura y Clausura deben terminar entre los 7 primeros del acumulado para disputar la semifinal.

En caso un mismo equipo sea el ganador del Apertura y Clausura será campeón nacional.

Para definir al subcampeón, el tercero y cuarto del acumulado se medirán y el ganador se enfrentará al segundo del acumulado.

El Torneo Apertura tendrá 17 fechas.

El Torneo Clausura tendrá 17 fechas.

Canal oficial para ver todos los partidos de la Liga 1 2026

Durante todo el 2026, los partidos de la Liga 1 2026, sin excepción, se podrán ver a través de la señal de L1 MAX. Esto quiere decir que se podrá disfrutar del Torneo Apertura y el Torneo Clausura en el mismo canal que está disponible en los servicios de Movistar TV, Direc TV, Claro, Win, Mi Fibra, BestCable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú.