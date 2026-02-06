0

Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 2 del Apertura

Conoce qué equipos lograron sumar en la fecha 2 del Apertura y cuáles son las nuevas posiciones de la Liga 1 2026. Alianza, Universitario y Sporting Cristal son favoritos.

Jasmin Huaman
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 por la fecha 2 del Torneo Apertura.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 por la fecha 2 del Torneo Apertura. | Foto: Composición Líbero
Empezó la acción en la Liga 1 2026 con importantes partidos. Los clubes que buscan salir campeones, tendrán que comenzar a marcar distancia desde el inicio si quieren demostrar superioridad. Alianza Lima, Universitario, Cusco FC, Melgar y Sporting Cristal son serios candidatos a quedarse con el título. Revisa los resultados y posiciones de la segunda fecha del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones Liga 1 2026

EquipoPJDGPuntos
UTC236
Melgar123
Universitario123
Alianza Lima113
Alianza Atlético113
Comerciantes Unidos113
Juan Pablo II101
FC Cajamarca101
Sport Boys101
Sporting Cristal101
Los Chankas101
Deportivo Garcilaso101
Sport Huancayo1-10
Cusco1-10
Moquegua2-20
Cienciano1-20
Grau1-20
AD Tarma1-20

Liga 1 2026 partidos

Viernes 6 de febrero

  • Moquegua 2-3 UTC | Estadio 25 de noviembre

Sábado 7 de febrero

  • AD Tarma vs Sport Boys | Estadio Unión Tarma
  • Grau vs Sport Huancayo | Estadio Campeones del 36
  • Cusco vs Universitario | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de febrero

  • Sporting Cristal vs Melgar | Estadio Alberto Gallardo
  • Los Chankas vs Alianza Atlético | Estadio Municipal Los Chankas
  • Cienciano vs Juan Pablo II | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 9 de febrero

  • FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso | Estadio Héroes de San Ramón

Formato de la Liga 1 2026

  • Clasifican a semifinales los ganadores del Apertura, Clausura, primero del acumulado y segundo del acumulado.
  • Los ganadores del Apertura y Clausura deben terminar entre los 7 primeros del acumulado para disputar la semifinal.
  • En caso un mismo equipo sea el ganador del Apertura y Clausura será campeón nacional.
  • Para definir al subcampeón, el tercero y cuarto del acumulado se medirán y el ganador se enfrentará al segundo del acumulado.
  • El Torneo Apertura tendrá 17 fechas.
  • El Torneo Clausura tendrá 17 fechas.

Canal oficial para ver todos los partidos de la Liga 1 2026

Durante todo el 2026, los partidos de la Liga 1 2026, sin excepción, se podrán ver a través de la señal de L1 MAX. Esto quiere decir que se podrá disfrutar del Torneo Apertura y el Torneo Clausura en el mismo canal que está disponible en los servicios de Movistar TV, Direc TV, Claro, Win, Mi Fibra, BestCable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú.

