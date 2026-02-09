Se reveló por qué falló el VAR durante el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: "No se iba a poder"

Durante el duelo en Matute entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos se informó el fallo del VAR durante algunos minutos que generó preocupación en los jugadores y comando técnico, ya que pudo haber ocurrido alguna incidencia de alto riesgo que amerite la intervención de la tecnología. Ante ello, se pudo conocer la verdad de lo ocurrido.

¿Por qué falló el VAR en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

En las últimas horas, el periodista Paul Pérez se manifestó en el programa "Modo Fútbol" para reportar las informaciones de lo que se vivió en el Estadio Alejandro Villanueva durante el minuto 60 aproximadamente. Y es que durante la transmisión se comentó que había fallas del VAR, por lo que no iba a tomar protagonismo ante cualquier incidencia.

En palabras del comunicador, hubo una falla en la señal del servidor principal, por lo que de haber un incidente no iba a tomarse como alternativa el VAR para resolver ello. Si bien había un servidor backup, esto solo permitió que se mantenga grabado el partido, más no como una posibilidad para que se use la tecnología en este compromiso.

"Me contaban es que el VAR trabaja con dos servidores: un servidor principal y un servidor backup por si falla el servidor principal. Hubo un problema en el servidor principal, se fue la señal. Han utilizado el servidor backup entre 5 y 7 minutos. Sí es verdad, que dentro de ese lapso no había VAR para ese momento, si pasaba algo en en ese momento no se iba a poder revisar. Sin embargo, lo que me indican es que no hay pérdida de material de video, es decir, si ocurría algo, se iba a poder revisar porque no hubo pérdida de video. Todo el partido se mantiene grabado. Igual fueron informados los capitanes y delegados de cada equipo", manifestó.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Como bien indican, este hecho se comunicó inmediatamente a los capitanes de ambos equipos que se encontraban en Matute, así como a los delegados. De hecho, durante la transmisión de L1 MAX se comentó que Pablo Guede, DT de Alianza Lima, tomó conocimiento del fallo de la tecnología, así como cuando dieron el visto bueno para que se emplee el videoarbitraje en este cotejo del Torneo Apertura 2026.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se mentaliza en su siguiente partido ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Dicho compromiso fue programado para el miércoles 11 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (00:30 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.