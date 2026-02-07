Se fue de Alianza y ahora expresó su emoción de jugar en club tres veces campeón: "Contento"

Alianza Lima ha tenido dentro de su plantilla a grandes futbolistas que lograron destacar dentro del equipo íntimo. Ese es el caso de Mauricio Affonso, quien ahora se aleja de los blanquiazules para sumarse al Club Universidad San Martín y tener su tercera experiencia en el fútbol peruano, pero ahora en un tres veces campeón de la Liga 1.

Dejó Alianza Lima y ahora expresó su alegría tras fichar por club tres veces campeón de Liga 1

Club Universidad San Martín anunció oficialmente el fichaje de Affonso para disputar la temporada 2026 en la Liga 2, con el gran objetivo de conseguir el ansiado ascenso a la Liga 1.

El exfutbolista de Alianza Lima, Mauricio Affonso, en su presentación oficial solo tuvo palabras de felicidad por haber llegado a San Martín, quien históricamente fue campeón nacional en 3 ocasiones.

Mauricio Affonso, ex Alianza Lima, es nuevo jugador de Club Universidad San Martin.

"Muy contento de estar aquí en el 2026 y tratando de aportar mi experiencia y mi granito de arena para lograr los objetivos de fin de año con todo el equipo", afirmó el delantero.

Mauricio Affonso en Alianza Lima

Mauricio Affonso llegó al fútbol peruano primero en Alianza Lima desde el 2018 hasta la temporada 2019. Si bien no logró conseguir un título con el cuadro blanquiazul, disputó 40 partidos, anotó 19 goles y asistió en 5 ocasiones.

Mauricio Affonso jugó en Alianza Lima entre el 2018 al 2019.

Club Universidad San Martín fue tres veces campeón nacional

Affonso fichó por un club histórico del fútbol peruano que actualmente se encuentra en la Liga 2. Durante su estadía en la Liga 1, la Universidad San Martín fue campeón en tres oportunidades durante las temporadas 2010, 2008 y 2007.