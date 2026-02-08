Matías Succar, ex Alianza Lima, volvió a anotar de manera oficial desde 2024

Quien diría que Matías Succar se sacaría la 'sal' después de su salida de Alianza Lima. El delantero, a pesar de las ganas y esfuerzo, dejó una mala impresión en el equipo de Matute. Lo firmaron como una opción en ataque, pero terminó diciendo adiós tras no poder anotar ningún gol con la blanquiazul. Ahora con la camiseta de Cienciano llegó el fin de su mala racha.

Matías Succar anotó en la goleada por 6-1 de Cienciano ante Juan Pablo II en Cusco, el delantero de 26 años anotó el quinto gol de los locales y celebró con emoción. Solo 2 partidos le bastaron para anotar con su nuevo club, mientras que en 30 partidos con Alianza Lima nunca pudo celebrar.

El delantero se encuentra a préstamo en Cienciano hasta final de temporada, es por eso que no se descarta que pueda tener una segunda oportunidad en Alianza Lima. El campeonato es largo, deberá mantener la regularidad para poder lograrlo. El mismo Matías Succar confesó que espera tener su revancha con el equipo blanquiazul.

¿En qué equipos ha jugado Succar?

Matías Succar ha jugado en Deportivo Municipal, Unión Comercio, Carlos A. Mannucci y Alianza Lima (quien lo cedió a Cienciano en 2026). En el extranjero, tuvo pasos por el LASK Linz y FC Juniors OÖ en Austria, además del FK Teplice en la República Checa.

Este año será clave para él, aún tiene esperanzas. Su contrato con Alianza Lima termina a fines del 2027, por lo que tras el fin de su préstamo deberá presentarse en Matute a definir su situación.