¡Lo último! Carlos Zambrano denuncia por extorsión a mujer argentina que lo acusó de abuso sexual

El escándalo de indisciplina en la pretemporada de Alianza Lima suma un nuevo capítulo. Luego de que los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fuesen denunciados por una presunta violación, el caso vuelve a encenderse. El ‘Káiser’ ha dado un giro a la situación tras conocerse que presentó una denuncia contra la mujer argentina de 22 años por un supuesto intento de extorsión.

Carlos Zambrano denunció a mujer argentina que lo acusó de abuso sexual

Gonzalo Hidalgo, abogado de Carlos Zambrano, reveló en 'Latina Noticias' que su patrocinado decidió presentar una demanda en contra de la mujer que lo acusó de abuso sexual por haber intentado, junto a su entorno, extorsionar al jugador. El acta de la denuncia indica que esto se dio mediante redes sociales.

"No lo estamos haciendo para atribuirle una responsabilidad penal, sino para que la Fiscalía pueda investigar y determinar en tanto y en cuánto cada persona denunciada tiene participación en el hecho delictivo", señaló el abogado del 'Kaiser'.

Video: Latina Noticias

En el reportaje se muestran los presuntos mensajes que habría recibido Zambrano, así como Peña y Trauco en sus cuentas de Instagram, donde un usuario (sin identificar) le habría solicitado una comunicación previo a que se realice la denuncia en contra de los tres entonces jugadores de Alianza Lima.

"Me presento ante el hecho abuso sexual agravado en contra de ..., ocurrido en el hotel Hyatt Centric de Montevideo. Comuníquese por este medio si quiere solucionar el problema. De lo contrario, la carpeta será entregada a la fiscalía", se logra apreciar en las capturas de los mensajes.

Abogado de Carlos Zambrano acusa intereses económicos en denuncia de presunto abuso sexual

Del mismo modo, el abogado Gonzalo Hidalgo sostuvo que, de comprobarse la extorsión, quedaría en evidencia que la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco habría tenido un trasfondo económico. El letrado indicó que esta hipótesis cobra fuerza debido a que la acusación se presentó casi de manera simultánea con los presuntos mensajes extorsivos.

"Si la Fiscalía logra acreditar en una investigación, hasta ir a un juicio, que esas personas han extorsionado a mi cliente, es evidente que el móvil de esa supuesta denuncia es económico. Prácticamente en paralelo a los mensajes extorsivos que ha recibido mi patrocinado, esta persona ya se encontraba haciendo su denuncia, 20 o 25 minutos después, le llegan los mensajes", indicó el defensor del zaguero.

Carlos Zambrano aún no se desvincula de Alianza Lima

Mientras Miguel Trauco y Sergio Peña ya rescindieron sus contratos con la escuadra de La Victoria, el caso del 'León' es diferente, ya que estaría exigiendo una millonaria liquidación para resolver su vínculo. Esta medida ha complicado a la directiva de Alianza Lima, que no pretende pagar una gran suma para sacarlo del equipo.