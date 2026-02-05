Filtran video de Carlos Zambrano luego de ser separado indefinidamente de Alianza Lima

Uno de los jugadores que fue separado indefinidamente de Alianza Lima concierne a Carlos Zambrano. El defensa central no ha tenido pronunciamiento alguno luego de su comunicado por la denuncia de una joven argentina. Sin embargo, luego del reciente encuentro de los blanquiazules en Copa Libertadores se hizo público un video del 'Káiser'.

Carlos Zambrano reaparece luego de ser separado indefinidamente de Alianza Lima

A través de las redes sociales del mismo futbolista, se pudo ver un video de Carlos Zambrano realizando entrenamientos de alta intensidad en una casa privada. El defensa de Alianza Lima estuvo junto al exfutbolista Anderson Cueto, quien fue el que difundió este material para impacto de los hinchas blanquiazules.

Si bien Carlos Zambrano fue separado indefinidamente del primer equipo por indisciplina, el defensa de 36 años se mantiene trabajando físicamente para no perder el ritmo en estos días de paralización al lado del plantel profesional. El jugador se ve mentalizado en seguir entrenando por privado hasta futuras novedades.

Futuro de Carlos Zambrano en incertidumbre

A diferencia de Sergio Peña y Miguel Trauco, el entorno de Carlos Zambrano no ha revelado un indicio de qué le deparará en las siguientes semanas en el fútbol profesional. El defensa ha mantenido su silencio por varios días y ahora se conoce que vienen trabajando por su cuenta en el aspecto físico.

Como se conoce, se dio una información que Miguel Trauco tiene posibilidades de regresar a Unión Comercio para afrontar la Liga 2 del fútbol peruano; mientras que Sergio Peña se encuentra en Turquía a un paso de estampar su firma con club de Segunda División. En el caso del volante, tiene todo avanzado en cuanto al cierre de contrato con Alianza Lima para ser agente libre.