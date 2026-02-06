Ex Alianza Lima pidió salida de Pablo Guede si quedan eliminados ante 2 de Mayo: "Gorosito..."

Alianza Lima tiene la mirada puesta en el duelo contra Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, pero también en el partido crucial frente a 2 de Mayo el próximo miércoles 11 de febrero por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Los íntimos necesitan revertir la llave si no quieren quedar fuera del prestigioso torneo Conmebol.

Ex Alianza Lima pidió salida de Néstor Gorosito si quedan eliminados ante 2 de Mayo

Bajo ese escenario, un reconocido técnico que ya sabe lo que es ser 2 veces campeón con el cuadro blanquiazul como, Gustavo Roverano brindó una reciente entrevista con Radio Exitosa en donde manifestó que el plantel debe ser consciente de la trascendencia que tendrá este encuentro contra el 'Gallo Norteño' en el Estadio de Matute, además recordó que Néstor Gorosito tuvo que dejar la institución la anterior temporada, luego de quedar como "Perú 4" en la Libertadores 2026.

"Hoy este partido es el más importante de todos. No tienes que dejar nada librado o al azar, ni nada para después, imagínate que si sacas a Gorosito después de haberle renovado, el mismo año le renuevas y el mismo año lo sacas, si vos seguís con esa coherencia y el equipo queda eliminado, tiene que salir Guede", sostuvo.

Aún así, el uruguayo precisó que esta medida podría ocurrir en última instancia siempre que no se consigan los objetivos que tiene la institución en dicha llave internacional. "Ojo que no estoy de acuerdo, como entrenador lo que menos quiero es que le den 2 minutos de estar en un club, pero si te sigues manejando de esa manera debería pasar eso creo yo", añadió.

Finalmente, 'La máscara' resaltó que Guede tiene un reto bastante difícil a lo largo de la temporada. "Este año es muy particular y muy complicado. Alianza este año no puede empatar 2 partidos seguidos, con la presión que tiene el club este año, después de haber venido del tricampeonato de la 'U'", sentenció.