Dejó Universitario y ahora expresó su deseo de que Alianza clasifique en la Libertadores

Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en la Fase 1 de la Copa Libertadores, y diversos sectores han expresado sus opiniones a favor y en contra del equipo blanquiazul. Uno de ellos fue Johan Fano, quien sobresalió durante su paso por Universitario de Deportes. Sin embargo, ahora ha manifestado su deseo de que el equipo íntimo logre clasificar a la siguiente etapa.

En la conversación con Lalo Archimbaud, Fano fue consultado sobre varios temas, incluyendo la selección peruana y, sobre todo, la derrota de Alianza en el inicio de la Copa Libertadores 2026.

Ante la consulta de que el cuadro blanquiazul perdió 1 a 0 ante 2 de Mayo en Paraguay, el exdelantero de Universitario afirmó que el equipo dirigido por Pablo Guede tuvo la mala fortuna de no anotar goles y espera que en Matute puedan convertir y de esa forma clasificar a la Fase 2.

Johan Fano, ex Universitario, desea que Alianza Lima le gane a 2 de Mayo y clasifique a la siguiente etapa de la Copa Libertadores.

"Ayer quedó ese sinsabor de que Alianza pudo haber conseguido un resultado importante, pero lamentablemente se encontró con un golazo. Ahora esperamos que los goles que no se pudieron convertir ayer, se puedan anotar aquí", mencionó el exatacante.

De esta forma, el también exjugador de Alianza Lima, Johan Fano, desea que su equipo pueda ganar el duelo de vuelta ante 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

Alianza perdió 1 a 0 ante 2 de Mayo en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en Paraguay; sin embargo, aún tiene la posibilidad de remontar el marcador en el partido de vuelta el 11 de febrero en Matute a las 19:30 (hora de Perú).