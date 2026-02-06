Campeón con Universitario lamentó derrota de Alianza en la final del 2023: "No hay lógica"

En el año 2023, Alianza Lima se enfrentó a Universitario de Deportes en la gran final de la Liga 1. Sin embargo, el equipo victorioso fue el cuadro merengue. Tres años después, Gabriel Costa, quien luego de esa final pasó a formar parte del equipo crema y se convirtió en campeón, declaró que en aquella final, el exentrenador del equipo blanquiazul lo perjudicó al realizar un mal planteamiento.

PUEDES VER: Dejó Universitario y ahora expresó su deseo de que Alianza clasifique en la Libertadores

Campeón con Universitario lamentó la derrota de Alianza Lima por el título del 2023

En la conversación con el programa D'enganche, Costa fue consultado sobre la final del 2023, en la cual pertenecía a Alianza y le tocó perder ante Universitario, su próximo club luego de aquella derrota.

Para el delantero de 35 años, Mauricio Larriera, quien dirigía en ese momento al cuadro blanquiazul, cometió el grave error de utilizar una línea de 5, algo que nunca antes había empleado en todo el campeonato de la Liga 1.

Video: D'enganche

Gabriel Costa dejó en claro que el mal planteamiento del entrenador colombiano generó la derrota de Alianza Lima en la final del 2023 ante Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Hasta el día de hoy estoy dolido porque me sacaron una copa de la vitrina. Lo repito siempre: Ese año 2023 con Alianza regalamos el campeonato. Fue un regalo de nosotros", comenzó diciendo.

Gabriel Costa, campeón con Universitario, lamentó la derrota de Alianza Lima en la final del 2023.

"Si analizas el 2023 de Alianza y el de Universitario, en noviembre deberíamos haber salido campeones. No ganamos un par de partidos, la 'U' aprovechó sus oportunidades, Alianza las desaprovechó y regalamos el título", continuó.

"No llegamos tan fuertes a esa final, además en esos partidos se tomaron malas decisiones. Nunca imaginé jugar con una línea de 5 cuando todo el año jugamos con una línea de 4, no le encuentro lógica. Perdimos la final los jugadores, pero Larriera la perdió tácticamente", concluyó.

Gabriel Costa fue campeón con Universitario

Gabriel Costa fue campeón con Universitario en 2024 y 2025.

A pesar de las declaraciones brindadas por Gabriel Costa, él también formó parte de Universitario de Deportes en el 2024, tras salir de Alianza Lima. Durante la temporada en la que llegó al cuadro de Ate, fue vital para la obtención del bicampeonato merengue y al año siguiente, en 2025, también ayudó para que los dirigidos por Jorge Fossati se coronaran tricampeones.