¿Se pierde la vuelta? Pavez reveló que lesión puede tener y este sería su tiempo de baja

Nuevos problemas en Alianza Lima a raíz de las lesiones que dejaron el partido ante 2 de Mayo en Paraguay. Carbajal y Pavez fueron los jugadores sentidos del enfrentamiento, ahora ya están en Perú con el resto del plantel. Si bien lo del lateral fue solo una conmoción cerebral por un pelotazo en la cabeza, el volante terminó con un tema complicado en la rodilla tras soportar el peso de un jugador rival.

El ex Colo Colo, quien fue pedido expreso de Pablo Guede, terminó afectado por sufrir una lesión después de mucho tiempo. "¿La lesión? Sí, la verdad estoy obviamente que caliente, triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince a priori. Mañana me voy a hacer los exámenes", manifestó Esteban Pavez tras la derrota ante 2 de Mayo.

Esteban Pavez volvió al Perú con una lesión | Jax Latin Media

¿Cuánto tiempo de baja podría sufrir Pavez?

El tiempo de baja para Esteban Pavez dependerá del grado del esguince: si es leve (Grado 1), tardará de 1 a 2 semanas, pero si es moderado (Grado 2), su recuperación tomaría de 3 a 5 semanas. Al usar una férula tras el golpe ante 2 de Mayo, es casi seguro que se pierda el partido de vuelta del 11 de febrero.

Veremos que es lo que hace Pablo Guede en el próximo partido en Matute, tiene varias opciones dentro del plantel para armar un once interesante. El jugador que muchos mencionan es Pedro Aquino. El volante estuvo convocado, pero no ingresó en el partido. Es algo que parece raro porque se supone que no presenta ninguna lesión.

Pronunciamiento de Alianza Lima

El mismo club publicó un comunicado anunciando la lesión de Pavez, así que a mas tardar el día de mañana se harían oficiales las pruebas realizadas para saber la gravedad de su lesión. Pase lo que pase, está descartado para el partido del fin de semana ante Comerciantes Unidos por la Liga 1.