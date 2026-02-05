Pablo Sabbag, exgoleador de Alianza Lima, remece el mercado y ficha por inédito club: "Transferido"

Pablo Sabbag es uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Alianza Lima tras haber estado cedido durante dos temporadas, donde consiguió ser uno de los goleadores. Durante el 2025, el delantero militó en las filas del Suwon FC de Corea del Sur, donde tuvo un destacado rendimiento que despertó el interés de varios clubes y le permitió concretar ahora su llegada a un importante equipo.

PUEDES VER: Pablo Guede y la impactante medida que tomó con el plantel de Alianza tras derrota ante 2 de Mayo

Pablo Sabbag, ex Alianza Lima, ficha por inédito club

El atacante sirio ha logrado volver a su mejor nivel en la última temporada, siendo uno de los principales goleadores de su equipo. En ese contexto, el periodista colombiano Mariano Olsen sorprendió al señalar que Sabbag acaba de concertar su traspaso al Al Ahly SC de Trípoli, club que disputa la liga de Libia.

"Pablo Sabbag jugará en Al-Ahly de Trípoli. El delantero fue transferido por Suwon FC de Corea en 2 millones de dólares", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'.

Pablo Sabbag, exjugador de Alianza, continuará su carrera en el Al Ahly SC de Libia. Composición: Líbero

De esta forma, el exdelantero blanquiazul deja el fútbol de Corea del Sur y seguirá su carrera lejos del fútbol peruano. Durante el 2025, logró anotar 18 goles en 36 partidos, por lo que ahora apunta a repetir su gran desempeño en medio oriente.

¿Cómo fue el paso de Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Pablo Sabbag jugó en las filas de Alianza Lima, en calidad de cedido por La Equidad de Colombia, durante las temporadas 2023 y 2024, donde fue el encargado de comandar el ataque. En sus registros, el '9' consiguió jugar 42 partidos con la escuadra de La Victoria, donde anotó 13 goles y brindó 2 asistencias, ganándose el cariño de los hinchas.

Valor de mercado de Pablo Sabbag

Tras haber recuperado su mejor nivel, el portal internacional Transfermarkt revalorizó la cotización de Sabbag y le asignó un valor de 800 mil euros, una cifra que se aleja ligeramente de su máximo histórico de un millón de euros, alcanzado durante su etapa en Alianza Lima.